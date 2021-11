Black Friday Mediaworld: che affare su questo frigorifero, ed hai tutto lo spazio che vuoi!

Il Black Friday è già arrivato sullo store di Mediaworld! I prodotti in sconto sono veramente tantissimi e, tra questi, se siete alla ricerca di un buon frigorifero, ce n’è uno in particolare che potrebbe fare al caso vostro. HAIER SBS 90 Series 3, modello in stile americano, è gigantesco e dotato di funzionalità comodissime.

Quanto costa? Grazie all’offerta che propone Mediaworld, meno del previsto! Solo 999,00€ contro i 1599,00€ richiesti in origine. Avete letto bene, ben 600,00€ euro di sconto per un elettrodomestico impeccabile.

Ma com’è il frigo in sé? Innanzitutto, sarete felici di sapere che non è affetto dalla continua formazione di ghiaccio, ciò significa che non dovrete fare manutenzione mensile o prendervene cura in modo eccessivo; lo collegate alla presa di corrente e il gioco è fatto! Inoltre, com’è possibile apprezzare anche dall’immagine, è davvero enorme: l’apertura è a due ante e, quasi fosse un armadio, lo spazio abbonda, praticamente sufficiente per qualunque cosa, da bottiglie molto alte, a frutta e verdure e prodotti da congelare. Come se non bastasse, senza necessità di aprire il frigo per recuperare una bottiglia, con questo elettrodomestico è possibile dissestarsi comodamente con la sola pressione di un pulsante, che garantisce dell’acqua molto fresca e persino con ghiaccio, qualora dovesse servire.

Le funzionalità e lo spazio abbondano, lo starete immaginando, ma la rumorosità? L’estetica? Il frigo è molto silenzioso, merito dei compressori inverter che fanno sì che le vibrazioni siano significativamente ridotte, garantendo non solo meno rumore, ma anche un’eccezionale efficienza energetica e un raffreddamento super veloce. In merito all’estetica, invece, ben poco da rimproverare: molto elegante e dotato persino di LED che facilitano non poco la visibilità in notturna, specialmente quando, durante la notte, quella voglia assoluta d’acqua prende il sopravvento ma siete troppo addormentati per accendere le luci!

Insomma, un elettrodomestico perfetto per chi sta acquistando la propria cucina o è alla ricerca di un ottimo frigorifero che, lo ricordiamo, oltre ad essere spazioso, elegante e high-tech, è in sconto di ben 600,00€ sullo store Mediaworld! A tal proposito, dato che siamo in clima di super offerte, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Oltre a ciò, vi consigliamo di seguirci costantemente per ricevere tutti gli aggiornamenti relativi al Black Friday 2021 e di sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Prime. Buono shopping!

