Black Friday Mediaworld: questa smart tv Sony è in sconto al prezzo più basso di sempre!

Il Black Friday di Mediaworld non è ancora terminato! Le offerte andranno avanti fino a lunedì 29 novembre, quindi se siete alla ricerca di grandi elettrodomestici, smart tv, smartphone e tantissimi altri prodotti, affrettatevi! Proprio nella giornata di oggi, inoltre, i prezzi hanno subito delle variazioni: alcuni prodotti, addirittura, sono disponibili al prezzo più basso di sempre!

A tal proposito, un buon esempio è il televisore Sony X90J, che dai 1.399,00€ richiesti in origine, si attesta quest’oggi sugli 899,00€! Un risparmio davvero considerevole, ben 500,00€ di sconto, per una smart tv completa e adatta sia al gaming, sia alla fruizione di contenuti video quali film e serie televisive.

Come detto, Sony X90J è una smart tv adatta alla fruizione di diversi contenuti. Ciò è dovuto soprattutto all’eccellente processore con cui questo televisore è equipaggiato, il noto XR, che dona alle immagini una profondità di colore e una nitidezza difficili da trovare altrove. Essendo poi un televisore prodotto da Sony, è la scelta ideale per una PlayStation 5, dal momento che ottimizzerà per voi la maggior parte delle impostazioni, così da assicurare una resa perfetta, il tutto senza impazzire con i settaggi video.

Lo store di Mediaworld, tuttavia, offre tantissime altre proposte, quindi se il Sony X90J non dovesse fare al caso vostro, nessun problema. Potreste trovare allettante lo smartphone Xiaomi Mi 11i 5G nella sua versione da 256GB, in sconto al prezzo di 499,00€, contro i 649,00€ richiesti in origine, tanto per citarne uno.

Trovano inoltre grande spazio anche alcuni elettrodomestici pensati per assistervi in casa, come l’utilissima asciugatrice AEG T8DEC95M a soli 899,00€, oppure il sempre comodo forno da incasso Electrolux EOC3S40X a soli 435,00€! Arrivati a questo punto, lo starete immaginando: ci sono prodotti pensati per soddisfare ogni palato. Ricordiamo però che avrete modo di approfittare di questi sconti fino al 29 novembre, per cui affrettatevi qualora foste interessati!

Insomma, tanta varietà e prezzi scontatissimi! Siamo certi riuscirete a trovare il prodotto più adatto alle vostre necessità.

