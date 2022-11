Se siete alla ricerca di prodotti elettronici a prezzi scontati, Monclick fa decisamente al caso vostro. In occasione del Black Friday, il quale è già entrato nel vivo, il sito propone sconti folli fino al 60% su un’ampia selezione di articoli, interpretando il periodo di offerte in cui ci troviamo in tono scherzoso: il titolo del catalogo è infatti “The Good, the Black and the Friday”, ispirandosi chiaramente al Buono, Brutto e Cattivo di Sergio Leone.

Nel vastissimo catalogo di articoli in sconto troviamo prodotti che vanno dalle smart TV agli smartphone ai videogiochi, ma anche elettrodomestici più grandi come lavatrici e frigoriferi, il tutto delle marche più conosciute e affidabili come Samsung, LG, Apple e Sony. Potete trovare le offerte più imperdibili in cima alla pagina con la dicitura “wanted” ovvero “ricercato” per rimanere nel tema Western, e proprio per la loro alta richiesta vi consigliamo di approfittarne il prima possibile, dato che i prezzi potrebbero salire o potrebbero esaurire le scorte.

Tra i prodotti assolutamente imperdibili vi è la smart TV QE50Q80BATXZT di Samsung, disponibile a soli 679,90€ invece di 1.199,90€. Il televisore in questione, grande ben 50 pollici, presenta uno schermo di tipo QLED e una definizione in Ultra HD 4K, grazie alla quale potrete godere di un’esperienza di visione paragonabile a quella di una sala cinematografica.

Questa smart TV, che fa parte della nuova linea di Samsung uscita quest’anno, è perfetta sia per guardare film e serie tv che per giocare, dato che presenta una frequenza di aggiornamento in 4K fino a 120Hz: non percepirete alcun rallentamento e nessun fotogramma verrà perso nella trasmissione delle immagini, anche nelle partite più frenetiche. In ogni momento potrete godere dello schermo incredibile dotato di Quantum HDR per colori brillanti e dall’alto contrasto, e dell’innovativa tecnologia audio che permette al TV e al soundbar di funzionare simultaneamente per un’esperienza immersiva.

Essendo un prodotto messo sul mercato di recente, il TV QE50Q80BATXZT di Samsung presenta delle caratteristiche altamente innovative come la modalità EyeConfort che regola la luminosità quando cala il sole permettendovi di riposare gli occhi e rilassarvi, la capacità di mettere a fuoco i soggetti in primo piano, l’audio in 3D e il volume adattabile automaticamente in base al contenuto in riproduzione. Ovviamente, essendo una smart TV, non possono mancare funzionalità come l’assistente vocale, la visione multischermo e le svariate applicazioni utili non solo per vedere film e serie tv in streaming, ma anche per videochiamare grazie a Google Duo.

Insomma, si tratta di un prodotto davvero fenomenale capace di rivoluzionare completamente la vostra esperienza di visione. Non possiamo quindi far altro che invitarvi a consultare la pagina di Monclick dedicata alle offerte del Black Friday, suggerendovi anche di acquistare questo o qualsiasi altro articolo vi interessi il prima possibile, dato che gli sconti potrebbero terminare a breve.

