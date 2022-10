Siamo sempre più vicini al periodo di Black Friday ovvero uno dei periodi dell’anno in cui potrete trovare qualsiasi articolo a prezzi davvero imbattibili, dal tech fino ad abbigliamento e accessori. Per questo, oggi, abbiamo pensato di segnalarvi uno dei brand da osservare attentamente verso la fine di novembre. Pandora è un’azienda leader nella creazione di bracciali, orecchini, collane e molto altro ancora. Durante gli sconti del Black Friday, i prodotti da tenere sott’occhio saranno molti e noi abbiamo deciso di semplificarvi il lavoro, stilando una lista con gli accessori che potrebbero essere al centro dei ribassi del prossimo mese!

Ci teniamo a specificare che, visto il largo anticipo con cui stiamo redigendo l’articolo, non abbiamo la possibilità di assicurarvi che i prodotti citati faranno parte delle offerte, ma siamo certi che avere una lista di prodotti da osservare con attenzione potrebbe tornarvi più che utile. Prima di lasciarvi alla nostra rassegna, vi ricordiamo che durante l’evento aggiorneremo in tempo reale le promozioni, in modo tale da proporvi sempre gli articoli migliori.

Bracciale con maglia snake e chiusura a cuore Pandora Moments

Classico, elegante e realizzato in Argento Stearling. Il bracciale Pandora Moments in questione è uno dei best seller dell’azienda, in quanto si tratta della versione romantica del bracciale charm Pandora più amato di sempre. Rifinito a mano con chiusura a cuore, questo bracciale in maglia snake è splendido indossato da solo, ancora più spettacolare se impreziosito dai charm e dalle clip Pandora che amate di più. Un must have tra i propri accessori!

Charm La Casa di Up e Palloncini Disney Pixar

Nel caso foste alla ricerca di un prodotto a tema Disney Pixar, non dovreste perdere di vista il charm Casa di Up e palloncini. Il delizioso ciondolo presenta un gruppo di palloncini con smalti colorati applicati a mano blu, azzurro, arancione, rosa, verde intenso, viola e rosso che sollevano la casa in Argento Sterling 925 usata da Carl per partire per la sua fantastica avventura. Le lettere in rilievo tra i palloncini aggiungono un tocco di ispirazione con il messaggio “Adventure is out there”.

Cerchi pietre e cuore

Grazie a questi orecchini a cerchio potrete aggiungere brillantezza e splendore al vostro look con questi piccoli orecchini a cerchio realizzati in Argento Sterling 925, dalle dimensioni perfette per essere indossati anche ogni giorno. I cuori intagliati infondono un tocco romantico, mentre le pietre di zirconia cubica rendono il tuo look ancora più luminoso. Un altro must have da avere assolutamente nel porta gioie e da tenere sott’occhio durante il periodo di sconti!

Charm bottone albero della famiglia

Sempre a tema charm, questo che rappresenta l’albero della famiglia è davvero imperdibile. Simboleggia l’unione che cresce e i legami condivisi tra i membri della propria famiglia, con eleganza e raffinatezza. Il gioiello in Argento Sterling 925, dalla sapiente lavorazione, presenta l’incisione “Family is where love grows”. Potrete facilmente aggiungerlo a un bracciale rigido o a un bracciale Pandora Moments per tenere sempre accanto a voi i ricordi legati alla vostra famiglia.

Orecchini cerchi, piume e cuori turchesi

Dovendo proporre un paio di orecchini delicati, giovanili e colorati, vi consiglieremmo di osservare attentamente questo modello con piume e cuori. Si tratta di un modello in stile bohémien con cerchi perfettamente decorati da piume in miniatura e cuori dipinti con smalto turchese. Sono l’ideale sia per essere indossati in coppia, sia per essere abbinati uno ad altri gioielli Pandora e creare un look più eccentrico.

