Se siete soliti seguire il Black Friday di Amazon, saprete che il colosso dell’e-commerce ha l’abitudine di anticipare le offerte, estendendo la durata della promozione. Di recente, abbiamo scoperto che anche l’edizione 2022 beneficerà di un’ampia copertura, non limitandosi solo al 25 novembre. Il portale, infatti, ha annunciato che le offerte inizieranno il 18 novembre, per concludersi poi il 29 novembre, ossia il giorno seguente al Cyber Monday, per una maratona di 11 giorni.

Il Black Friday è tra i periodi dell’anno più convenienti per gli acquisti, e Amazon è il luogo più frequentato per fare ciò, visto che vanta un catalogo prodotti immenso, con prezzi che saranno destinati a dimezzarsi, almeno sulla gran parte degli articoli che, ricordiamo, spaziano dalle soluzioni per la casa e giardino fino all’elettronica di consumo che, come sempre, andrà per la maggiore.

Prepararsi sarà fondamentale non solo per non perdersi neanche un’offerta, ma anche perché le proposte migliori saranno le prime a esaurirsi, ed ecco perché vi invitiamo a seguire tutte le nostre pagine, a partire da quella principale, dove troverete man mano tutte le nostre pubblicazioni fin dalla mezzanotte del primo giorno, fino ad arrivare ai nostri canali Telegram, perfetti per ricevere istantaneamente le notifiche sulle migliori occasioni.

Come anticipato, le offerte saranno migliaia, ed ecco perché abbiamo tre diversi canali Telegram, cosicché possiate iscrivervi e monitorare solo i prodotti riguardanti le vostre categorie merceologiche preferite. Per le offerte generiche, suggeriamo di entrare nel seguente canale che vi abbiamo comodamente linkato, mentre se siete interessati a seguire le proposte sulla tecnologia e sull’abbigliamento, i nostri rispettivi canali dedicati all’hardware e allo sport faranno al caso vostro.

Nonostante non serva l’abbonamento ad Amazon Prime per accedere agli sconti del Black Friday, il nostro consiglio è quello di attivarlo, dal momento che non mancheranno prodotti ottimi che, dopo essere scontati, potrete acquistare a meno di 30€, soglia sotto la quale dovrete pagare le spese di spedizione, qualora decidiate di non abbonarvi. Vi ricordiamo che Prime può essere attivato anche solo per un mese, piano perfetto per chi vuole beneficiare dei vantaggi del servizio solo durante gli eventi annuali più rilevanti, come quello del Black Friday.

Ciò detto, vi lasciamo in calce tutti i link necessari per seguire l’evento, di cui garantiremo, come sempre, la massima copertura. Nel frattempo, vi rimandiamo alle pagina delle offerte Amazon, dove sono attive già una serie di sconti interessanti.

