Black Friday Smart TV, le migliori offerte

Il Black Friday è sempre più vicino, infatti mancano poche settimane all’inizio delle offerte appartenenti a questa particolare ricorrenza. Le opportunità di acquistare un prodotto a prezzo scontato saranno sicuramente molteplici e in questo articolo vogliamo illustrarvi le migliori smart TV da tenere d’occhio.

Acquistare un televisore, soprattutto in questo periodo, è assai consigliato, dato che stiamo vivendo il passaggio al nuovo digitale terrestre, che metterà la parola fine a numerosissimi dispositivi casalinghi. In alternativa, potrete beneficiare degli sconti del Black Friday, qualora siate interessati ad articoli con specifiche tecniche migliori.

Di seguito, dunque, troverete una piccola selezione di smart TV, partendo dalle soluzioni economiche ai migliori di questo segmento di mercato. Naturalmente, aggiorneremo l’articolo settimanalmente, cosicché possiate tenere traccia dei migliori prodotti che, con ogni probabilità, andranno in sconto durante il Black Friday. Buono shopping e buon divertimento.

Samsung UE43AU7190UXZT

Con la tecnologia Dynamic Crystal Color e il processore Crystal 4K, il Samsung UE43AU7190UXZT è uno dei migliori prodotti per il Black Friday perché riesce a riprodurre immagini con una qualità eccezionale. Oltre a ciò, rappresenta un perfetto compagno per gli appassionati del videogioco, grazie al Motion Xcelerator Turbo che fornisce un boost non indifferente per un’esperienza appagante. Grazie all’Adaptive Sound, il suono viene ottimizzato in base a quello ad ogni scena.

Hisense 43AE7210F

Un altro prodotto da tenere sott’occhio per il Black Friday è l’Hisense 43AE7210F perché consente di riprodurre contenuti HDR da sorgenti compatibili. Offre neri più scuri, bianchi più luminosi e un contrasto migliore, rispetto a tantissimi altri televisore di questo segmento. Essendo una smart tv, permette la visione dai migliori servizi di streaming, come Prime Video, Netflix, Dazn, TimVision, ChiliTV e Raiplay. Non manca l’integrazione con Alexa per una domotica casalinga centralizzata alla TV.

Philips Ambilight 50PUS7805/12

Philips Ambilight 50PUS7805/12 è un prodotto esteticamente bellissimo e dalle ottime funzionalità hardware/software. Stiamo parlando di uno dei migliori TV in circolazione, a partire dal suo pannello LED da 50 pollici con risoluzione in 4K UltraHD. Con il processore Philips P5 Perfect Picture, assicura una riproduzione di immagini vivide e nitide, oltre a contrasti netti e movimenti fluidi. Oltre a ciò, è compatibile con Dolby Vision e Dolby Atmos, che migliorano il suono con chiarezza, dettaglio e profondità.

Samsung QE55Q75AATXZT

Il Samsung QE55Q75AATXZT è un televisore che, nella sua fascia di prezzo, rappresenta senz’altro la migliore soluzione, anche durante le importanti offerte del Black Friday. Garantisce la visione di immagini superiori e colori brillanti, grazie al Quantum Processor 4K e alla tecnologia Dual-LED. Poi, vanta anche le due funzioni Multiview e Ambient Mode, cosicché possiate dividere lo schermo in due per vedere i vostri programmi preferiti oppure utilizzare l’ampio pannello da 75” per vedere una schermata trasmessa dal proprio smartphone.

