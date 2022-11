Come ogni anno, l’interesse verso il Black Friday contagia molte aziende. L’ultima ad essersi attivata nel rilasciare una promozione dedicata al noto evento di fine novembre è Teufel, brand noto per le sue ottime soluzioni audio. L’iniziativa è appagante, poiché vengono proposti a prezzi stracciati non solo le migliori soundbar e cuffie di fascia alta del produttore, ma anche grossi altoparlanti da pavimento e impianti stereo completi, dando così la possibilità di risparmiare anche chi vuole sentirsi come al cinema, beneficiando di un audio coinvolgente sia nella musica che nei film.

Gli sconti arrivano fino al 43% e dovrebbero essere validi per tutto il mese di novembre, almeno stando a quanto fatto intendere dalla pagina promozionale. Fino al 6 novembre, invece, potrete applicare il codice “VKF-WGGY-UWI“, che servirà ad annullare le spese di spedizione. Il risparmio maggiore lo avrete quindi se effettuerete gli acquisti in breve tempo, cosa che vi consigliamo di fare, dato che occasioni come queste sono solite presentarsi quasi sempre solo nei grandi eventi come il Black Friday.

Se vi piace ascoltare la musica in streaming, il Teufel Holist M è un prodotto che vi stupirà, anche perché è pienamente compatibile con Amazon Alexa, avendola integrata al suo interno. Tante sono le peculiarità di questa cassa, a partire dalla qualità audio, che non ha nulla a che vedere con i classici smart speaker, essendo dotata di un amplificatore da ben 120W, accoppiato con driver capaci di farvi cogliere ogni dettaglio della musica.

Con il Teufel Holist M percepirete sempre un audio in alta definizione, a prescindere da come e dove lo posizionerete, in quanto vanta la bellezza di 7 altoparlanti integrati, situati lunga tutta la struttura ovale. Il sistema è basato su una riproduzione a 3 vie, giustificando così le dimensioni poco compatte, il che significa che ogni frequenza audio viene riprodotta dal giusto driver, che potranno così sfruttare appieno la loro membrana, senza mai andare in distorsione.

Ricapitolando, Teufel Holist M sarà in grado di riprodurre un audio a 360° a un volume decisamente elevato, con il vantaggio di mantenere alta la qualità. Il controllo vocale con Alexa lo rende ancora più interessante, così come l’ingresso line-in, che potrete usare per connettere lettore CD o giradischi preamplificati.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina promozionale dedicata, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, a maggior ragione ora che avete la possibilità di non pagare le spese di spedizione.

