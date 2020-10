Blu-ray e DVD: le migliori offerte del Prime Day 2020

Il primo giorno di offerte del Prime Day 2020 è trascorso, ma le offerte continuano anche oggi, e nello stavolta vogliamo parlarvi delle grandi occasioni che riguardano i blu-ray ed i DVD. In queste ore infatti sarà possibile trovare su Amazon un gran numero di film, cofanetti e tanto altro con sconti che arrivano fino al 50%! Anche oggi vi ricordiamo che se volete approfittare delle offerte del Prime Day dovete essere iscritti al servizio Amazon Prime, cosa che potrete fare presso questo indirizzo.

Grazie alle super offerte del Prime Day è possibile completare la propria libreria di titoli home video con titoli campioni d’incasso come Bohemian Rapsody, e film più ricercati come Ponyo sulla scogliera, che può esser acquistato ad appena 6,99€ nella sua versione blu-ray con numerosi contenuti speciali. Non mancano poi un gran numero di cofanetti ed edizioni speciali che, scontati, diventano un’occasione imperdibile per gli appassionati come nel caso del super box di film dedicati all’universo DC comics, che raccoglie ben 7 film (in 14 dischi) con tutte le recenti avventure cinematografiche dei super eroi DC Comics, da Man of Steel fino a Shazam! Vogliamo segnalarvi poi la versione Super Deluxe, limitata e numerata, del memorabile concerto tenuto da Vasco Rossi al Modena Park, con tanto di CD, DVD, vinile con il set acustico del concerto, una targa commemorativa con la scaletta, poster e libro fotografico con i migliori scatti colti durante lo spettacolo.

Le offerte sui blu-ray e DVD in questi giorni di Prime Day sono decisamente molte, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, in modo da trovare quella più in linea con i vostri gusti. Prima di farvi scegliere il vostro prossimo tassello della vostra collezione di home video, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

