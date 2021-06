Blu-ray e DVD: le migliori offerte del Prime Day 2021!

Il primo giorno di offerte dell’Amazon Prime Day 2021 si è ufficialmente concluso, tuttavia le promozioni continuano ancora oggi. In questo articolo, dopo aver visto diverse categorie nel dettaglio, vogliamo concentrarci sulle grandi occasioni che riguardano sia i Blu-ray che i DVD. Amazon, infatti, sta scontando diversi lungometraggi, serie tv e anime, a prezzi decisamente vantaggiosi!

L’Amazon Prime Day 2021 è un evento rivolto a tutti gli abbonati al servizio Amazon Prime. Per poter usufruire di tutte le offerte è necessario dunque sottoscrivere il piano annuale disponibile al seguente indirizzo.

Anche quest’anno, grazie al Prime Day 2021, è possibile aggiungere qualche altro pezzo da collezione alla propria libreria. Infatti, tra i tanti titoli attualmente in promozione, vi suggeriamo di dare una chance alla saga completa di Harry Potter, che comprende dunque tutti i film distribuiti da Warner Bros. divisi in ben 16 Blu-ray in 4K, acquistabile a 58,99€ anziché 62,19€.

Per gli amanti delle serie televisive, il nostro consiglio è quello di dare un’opportunità a Mr. Robot, in particolare alla terza stagione, disponibile ora a 11,39€ nella sua edizione DVD. Non mancano poi un gran numero di edizioni speciali che, scontati, diventano un’occasione imperdibile come nel caso di Suicide Squad che, nella sua edizione Blu-Ray, è scontato a 11,99€ dopo un taglio netto dal suo prezzo originario di 26,99€.

Come è facilmente intuibile, le offerte sui blu-ray e DVD nel Prime Day sono decisamente molte, motivo per cui il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, cosicché possiate trovare quello che sposa i vostri gusti. Prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati su Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciale Codici Sconto.

