Bomba Amazon: 7 videogiochi PS4 a meno di 10€!

Amazon in questo periodo dell’anno ha intenzione di regalare tantissime gioie a tutti i suoi clienti, con un numero spaventoso di iniziative che coinvolgono prodotti appartenenti alle più disparate categorie del portale. Tra queste, vogliamo segnalarvi quella dedicata ai videogiochi PS4, con un focus particolare a tutti quelli venduti ad un prezzo inferiore ai 10,00€.

In questo articolo, dunque, andremo a sviscerare quelli che, secondo il nostro modesto parere, sono i migliori da acquistare. Chiaramente, abbiamo selezionato articoli di diversi genere, in modo tale da accontentare tutti, dagli sparatutto in terza persona agli strategici, passando per i giochi di ruolo. Inoltre, teniamo a precisare che tutte le proposte sono compatibili con la spedizione veloce di Amazon Prime, e dunque vi arriveranno in pochissimi giorni.

Ghost Recon Breakpoint

Ghost Recon Breakpoint rappresenta il seguito del pluripremiato Tom Clancy’S Ghost Recon Wildlands, e consente a tutti gli appassionati di vestire i panni di un “Ghost”, ossia un soldato d’élite delle forze speciali americane. L’obiettivo è quello di sopravvivere ad un numero spaventoso di minacce, da scalate vertiginose, a continui infortuni e alla normale stanchezza, oltre a orde di nemici pronti a far festa con la testa del vostro alter-ego.

Kingdom Hearts III

I veri appassionati non possono non acquistare Kingdom Hearts III, ovvero il terzo capitolo di una delle migliori saghe videoludiche mai sviluppate prima. Questo nuovo episodio si presenta con una nuova storia, una grafica gradevole e meccaniche al passo con i tempi, e dunque ne consigliamo l’acquisto, soprattutto per coloro che ancora devono vivere l’esperienza offerta da questo titolo.

Anthem

È vero, Anthem non ha ricevuto un gran supporto post-lancio e i grossi problemi contenutistici hanno rovinato il potenziale successo. Eppure, riteniamo che a questo prezzo sia assolutamente consigliato, in quanto permette di vivere un’esperienza del tutto nuova, dunque diversa rispetto a tanti altri titoli appartenenti allo stesso genere.

Battle Chasers: Nightwar

Con dungeon ricchi di trappole, Battle Chasers: Nightwar rappresenta uno dei migliori giochi di ruolo della vecchia generazione, dato che vanta combattimenti a turni e una storia intricata e incredibilmente ispirata. Insomma, un gioco che propone azione fantasy a turni, il tutto impreziosito da uno stile grafico curato sotto tutti i punti di vista.

Battlefield 1

Possiamo definire Battlefield 1 come un classico senza tempo nel panorama degli sparatutto, poiché permette a tutti gli appassionati di entrare nel vivo dell’azione e vivere, in prima persona, la vera guerra. Chiaramente, questo capitolo propone nuove meccaniche di gioco rispetto al passato e possiamo definirlo come un ottimo allenamento in vista del prossimo capitolo.

South Park: The Fractured But Whole

South Park è South Park. Un titolo rocambolesco dalle meccaniche da scoprire! In questo capitolo di gioco, consigliato visto il nuovo prezzo di vendita, gli studenti delle elementari ritornano in una nuova ed avvincente avventura, che va a scuotere le fondamenta dello stesso spazio-tempo, portando in auge un gran numero di minacce da sventare.

Fallout 76

Fallout 76, proprio come accaduto con Anthem, ha subito un gran numero di critiche subito dopo il suo debutto ufficiale, ma ora brilla di luce propria grazie all’incessante lavoro degli sviluppatori. Si tratta di un RPG online con ottime meccaniche e un gran numero di contenuti, che assicurano centinaia di ore di divertimento.

