Bomba Amazon: dispositivi Amazon Echo Show in sconto fino al 47%!

Siete alla ricerca di un regalo di Natale last minute che sia di qualità e di grande impatto? Allora fermatevi, perché questa potrebbe essere la notizia che vi cambierà la giornata! Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon sono partite delle ottime offerte sui dispositivi Amazon Echo Show, i cui sconti sulla quasi totalità della gamma, possono raggiungere anche il 47%!

Un’offerta ottima per almeno due motivi: il primo è che parliamo di alcuni dei dispositivi più interessanti e tecnologici a marchio Amazon (e con Alexa integrata), ed il secondo è che sono praticamente tutti disponibili con consegna entro Natale il che, come immaginerete, vi permetterà di metterli sotto l’albero giusto in tempo per il tradizionale scarto dei regali!

Un’ottima occasione, insomma, per chiunque la stagione dei regali di Natale in bellezza, anche perché parliamo di prodotti che non solo potrebbero interessare quanti hanno il pallino per il mondo della domotica ma persino chi, ad esempio, non ha avuto ancora l’occasione di conoscere ed apprezzare le funzioni di Alexa, celebre assistente vocale sviluppata da Amazon.

I prezzi, del resto, sono ottimi e, ad esempio, vi permetteranno di acquistare l’ottimo Echo Show 5 di seconda generazione, al prezzo di appena 44,99€, contro gli 84,99€ del prezzo originale! Un prodotto davvero ottimo, che vi permetterà non solo di tenere sotto controllo diversi aspetti della vostra casa smart, ma anche di usufruire di tutte quelle funzioni che, complice lo schermo touch HD da 5″, erano precluse ai dispositivi Echo più “classici”.

In tal senso, Echo Show 5 vi permetterà di guardare foto e video, o di controllare il vostro sistema di sicurezza smart direttamente dallo schermo, e collegandosi alle telecamere esterne. Oltre a ciò, potrete ascoltare la musica, consultare il vostro calendario, ascoltare notizie o podcast, e divertirvi con un mucchio di altre funzioni, ovviamente tutte da scoprire!

Insomma, parliamo di un prodotto davvero splendido, perfetto come regalo di Natale tech, e certamente apprezzato da chiunque lo riceva! Un’occasione imperdibile che, specie se venduta al di sotto dei 45 euro, non può che essere colta al volo, soprattutto considerando la sua spedizione immediata!

Ovviamente, Echo Show 5 comunque è solo un esempio dell’ampia gamma di sconti che troverete sul portale e, per questo, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle restanti offerte dello store, consultabili tramite l’apposita pagina dedicata alle Offerte di Natale. Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

