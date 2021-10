Bomba Amazon: Vaporetto Polti con 13 accessori inclusi scontato del 40%!

Mentre impazzano le offerte giornaliere di Amazon, eBay e Mediaworld, torniamo ancora una volta sul portale statunitense per parlarvi di una nuova ed interessante iniziativa, rivolta soprattutto a coloro che desiderano acquistare una scopa elettrica a vapore dalle ottime specifiche tecniche. Stiamo parlando del Polti Vaporetto SV450_Double, che oggi potrete comprare con uno sconto del 40%!

Questa scopa elettrica a vapore è studiata per migliorare non solo il livello di pulizia della propria abitazione, ma anche di eliminare efficacemente tutti gli agenti patogeni. Questo elettrodomestico, difatti, può diventare un pulitore a vapore per trattare efficacemente e velocemente le superfici di casa, debellando dunque il 99,9% di virus, germi e batteri.

All’interno della confezione ci sono tantissimi accessori, che assicurano a tutti i casalinghi e a tutte le casalinghe infinite soluzioni per la pulizia domestica. In particolare, utilizzando lo spazzolino con setole in ottone, può eliminare del tutto lo sporco più ostinato, soprattutto quelle macchie più resistenti oppure il calcare incrostato.

Chiaramente, la scopa a vapore SV450_Double pulisce senza fatica qualsiasi tipo di pavimento, il tutto grazie alla regolazione vapore, con il quale sarà possibile trattare dalle piastrelle più delicate al legno duro, oltre al marmo ed il gres. Inoltre, non è necessaria una manutenzione ordinaria, dato che possiede un filtro integrato che riduce i sali minerali e il calcare, consentendo l’utilizzo di semplice acqua di rubinetto.

Originariamente venduto a 149,00€, questa scopa a vapore è acquistabile a “soli” 89,99€, grazie ad uno sconto del 40% che ne ha abbattuto il prezzo consigliato di ben 59,01€. Ciò detto, le offerte includono altri prodotti attualmente in sconto, motivo per cui vi invitiamo a consultare l’apposita pagina di Amazon, al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutte le proposte del portale.

