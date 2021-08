[IN AGGIORNAMENTO] Bomba Mediaworld: PS5 Digital Edition in vendita alle 10:30!

Dopo la fallimentare giornata di ieri in cui, come saprete, Mediaworld ha sospeso la vendita di PS5 dopo circa 1 ora e mezza di attesa, la catena sembra voler recuperare la fiducia del suo pubblico, tanto da aver appena annunciato che a partire dalle 10:30 di oggi, sarà possibile acquistare la tanto agognata console Sony in edizione Digitale!

Come vedete, la notizia ci è arrivata direttamente dalla catena, e per la precisione dal sito che Mediaworld ha inaugurato ad inizio anno, e che è dedicato proprio alla vendita delle console da gaming di casa Sony e Microsoft. Come potete giudicare dall’immagine qui sotto, catturata direttamente dal nostro team e, pertanto, verificata, la vendita partirà alle 10:30 ma è già possibile entrare ora nella waiting room loggandosi alle seguenti coordinate.

Si tratta di un’ottima notizia, anche al netto della vendita mattutina di Gamestop dove, come avrete visto, proprio l’edizione Digital è andata letteralmente a ruba, risultando esaurita a pochissimi minuti dall’inizio della vendita. Grazie a Mediaworld, invece, avrete la possibilità di portarvi a casa una PlayStation 5 in versione “Digital Edition” senza troppi sforzi, anche se non è chiaro quante console siano state messe a disposizione della catena. Chiariamo inoltre che, nonostante la sorpresa, Mediaworld ha anche confermato che nel pomeriggio di oggi, e precisamente alle ore 15:00, sarà anche messa in vendita PlayStation 5 Standard Edition, ovvero la versione della console provvista di lettore dischi, regalando così ai giocatori una doppia occasione di acquisto!

Nell’augurarvi di riuscire ad acquistare la console in una delle due occasioni di vendita, vi ricordiamo anzitutto che, già da qualche tempo, la vendita di PlayStation 5 sulle pagine di Mediaworld è soggetta all’iscrizione al nuovo portale gaming della catena. Senza tale iscrizione, infatti, non potrete accedere alla coda di vendita, né tantomeno al carrello. Ecco perché, anzitutto, dovrete accedere a queste coordinate ed effettuare la registrazione al sito, usando poi il medesimo link al momento dell’apertura della coda online, per attendere qui il vostro turno di acquisto.

Vi ricordiamo inoltre che il solo accesso alla coda dello store non vi garantirà l’acquisto, e che quest’ultimo dipenderà, fondamentalmente, da tre fattori: la vostra posizione nella coda, la possibilità che chi è prima di voi perda il proprio turno per qualche motivo, ed ovviamente il numero di pezzi messi a disposizione da Mediaworld. Probabile, dunque, che al netto anche di un’attesa molto lunga, non possiate o non riusciate ad accaparrarvi una console, anche se vi suggeriamo comunque di provarci visto che, a differenza di Gamestop, Mediaworld è ad oggi l’unica catena in circolazione a garantire non solo una spedizione immediata e veloce, ma anche e soprattutto senza sovrapprezzo, e senza obbligo di bundle con altri prodotti il che, considerando l’ormai prolungato shortage di componenti causato dal COVID-19, ed il modo in cui questo ha avuto effetto sulla vendita di PS5, non è assolutamente un fattore da sottovalutare.

Ciò detto, vi rimandiamo direttamente al link di vendita della console, garantendovi che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

