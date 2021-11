Bomba Unieuro: Lenovo Tab P11 Pro a prezzo ribassato! Sconto di 300€!

Siamo ufficialmente entrati nel periodo più scontato dell’anno e Unieuro sta proponendo delle offerte veramente convenienti dagli elettrodomestici fino al mondo tech. L’articolo che ha attirato maggiormente la nostra attenzione è il Lenovo Tab P11 Pro, un tablet di fascia alta, con ottime prestazioni, e ribassato di ben 300€!

L’articolo in questione è un full-size tablet di 11.5″ che – proprio per il periodo del Early Black Friday – è scontato del 37%: solo per questi giorni lo trovate a 499,90€ invece che a 799,90€. Un vero e proprio affare se state cercando un prodotto portatile, potente ma in grado di offrirvi anche un ottimo rapporto qualità/prezzo, utilizzabile per lavoro, studio o anche semplice divertimento! Cosa state aspettando?

Ma parliamo delle straordinarie specifiche del Lenovo Tab P11 Pro, in tutta la sua convenienza. Ha uno schermo OLED (2560 x 1600) da 29,21 cm (11,5″) che vi permette di godere di immagini vivide e realistiche, ottimizzate sia nel contrasto che nell’illuminazione, assolutamente da non sottovalutare i colori della tecnologia Dolby Vision. Il design monoblocco in alluminio è caratterizzato da bordi sottili, precisamente di 6,9 mm, e nell’insieme non supera i 5,8 mm di spessore oltre a essere molto leggero. Come vi anticipavano Lenovo Tab P11 Pro è perfetto sia per lavoro che per passatempo: la sua potenza gli permette di performare eccezionalmente anche in ambito gaming.

La durata della batteria? Non è un problema, l’articolo è stato pensato per restare operativo fino a 15 ore con una carica completa. Il tablet firmato Lenovo è a tutti gli effetti un gioiellino tech che, solo per pochissimo, potrete acquistare a 300€ in meno! Un affare, in tutto e per tutto se state cercando un tablet multitasking e di ottima fattura.

Lenovo è un marchio conosciuto per i suoi prodotti tech di altissima qualità, in grado di soddisfare tutti i requisiti e, da non sottovalutare, anche per tutte le tasche. Per dare un’occhiata ad altri numerosi articoli, vi rimandiamo al loro loro store su Unieuro, da cui potrete fare razzia di tablet, computer e PC.

