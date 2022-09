Se state cercando una smart TV top di gamma in super sconto, vi invitiamo a dare uno sguardo al modello Panasonic TX-55JZ2000E da 55″ disponibile su Yeppon a soli 1.499,90€ invece di 2.499,9o€, ovvero il prezzo di listino consigliato. Lo store ha attive numerose offerte in ambito tech e smart TV ma abbiamo deciso di menzionarvi proprio questo articolo in quanto si tratta di un prodotto in grado di assicurarvi prestazioni eccellenti, disponibile a un prezzo ribassato di ben 1000€, solo fino a esaurimento scorte!

I TV della serie JZ2000 rappresentano l’eccellenza dell’Home Entertainment. Film, show televisivi, eventi sportivi e giochi vengono mostrati al meglio sul pannello OLED, e grazie al sistema di altoparlanti Technics, anche il comparto audio sarà senza precedenti. Poiché si tratta di un prodotto così interessante e disponibile a un prezzo davvero scontato, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintato che la promozione è attiva!

La smart TV Panasonic TX-55JZ2000E vi offre immagini straordinarie, con colori brillanti e realistici in 4K, in grado di portarvi al centro della scena di film e serie TV. Il display OLED 4K viene prodotto in Giappone con un focus particolare sulla luminosità e sul contrasto, mentre il processore HCX Pro AI di cui è provvisto analizza all’istante l’immagine, perfeziona l’accuratezza di ogni sfumatura, il contrasto e la luminosità per garantirvi prestazioni sempre ottimali. Inoltre, supportando i formati HDR, il TV vi offre sempre le migliori prestazioni, indipendentemente dalla sorgente dell’immagine.

Come già accennato, anche il comparto audio è una vera e propria garanzia! Grazie all’esclusivo sistema integrato 360゚Soundscape Pro, gli altoparlanti orientati verso l’alto e ai lati sono l’ideale per immergervi pienamente in ogni pellicola. Non meno importante, l’intelligenza artificiale della smart TV si occupa di analizzare il segnale in entrata, regolando i suoni all’istante per ottimizzarli più possibile. L’Auto AI, infatti, conosce le impostazioni per gli eventi sportivi, la musica dal vivo, le scene cinematografiche e molto altro, per questo riesce a regolare automaticamente!

