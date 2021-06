Borderlands, Kingdom Come Deliverance e tanti altri giochi a un super prezzo nel nuovo bundle di Humble Bundle!

Fino al prossimo 25 giugno è possibile acquistare a un super prezzo su Humble Bundle l’Humble Out in the Open World Bundle, un bundle contenente tantissimi giochi open world a un prezzo super. Kingdom Come Deliverance, Ghost Recon Wildlands, Borderlands e molti altri ancora: i giochi compresi sono parecchi e tutti di estremo valore. Un ottimo modo, insomma, per ingannare anche i pochi giorni che ancora ci separano dagli Amazon Prime Day 2021.

Con solo 1 euro sarà quindi possibile ottenere:

AER Memories of Old

Aumentando l’offerta a 9,76€, cifra media di vendita del bundle, si otterrà anche:

Hurtworld

Supraland

Yooka-Laylee

Con almeno 9,81€, oltre a quanto precedentemente elencato, si avrà infine anche:

Kingdom Come Deliverance

Tom Clancys’ Ghost Recon Wildlands

Borderlands Game of the Year Edition Enhanced

Acquistando l’Humble Out in the Open World Bundle non solo sarà possibile recuperare tanti ottimi titoli a un super prezzo, ma anche fare una buona azione. Parte dei proventi verranno infatti devoluti ad associazioni benefiche, come Whale and Dolphin Conservation. Un ottimo modo, insomma, per fare del bene.

Potete trovare il bundle in questione seguendo comodamente il link qui sotto. Fate però in fretta: l’Humble Out in the Open World Bundle resterà disponibile all’acquisto solo fino al prossimo 25 giugno!

» Clicca qui per acquistare l’Humble Out in the Open World Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

