Visto l’arrivo, ormai imminente, delle vacanze estive, abbiamo pensato fosse il caso di proporvi questa ottima offerta Amazon, grazie alla quale poter acquistare un’efficiente e spaziosa borsa termica, con cui poter portare in spiaggia o in gita, bibite fredde, cibo e tutto l’occorrente per una bella giornata all’insegna della natura e del relax.

Il prodotto in questione? La splendida borsa termica del brand emergente Lifewit, che dagli originali 32,99€, è oggi in sconto a soli 25,49€, con un risparmio netto del 23%, che su un prodotto, di per sé, già caratterizzato da un ottimo prezzo, non sono affatto pochi!

Ma perché scegliere questa borsa termica tra le tante del mercato? Anzitutto per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo, giacché parliamo di un articolo prodotto con una grande attenzione per i materiali utilizzati, che le conferiscono resistenza e durabilità.

La borsa termica Lifewit, infatti, è realizzato in tessuto Oxford 600D, resistente all’acqua, allo sporco e facilissimo da pulire. L’interno è invece realizzato in fogli di PEVA, una plastica vinilica sicura e priva di cloruri e ftalati, e per questa perfetta per una borsa che dovrebbe contenere, anzitutto, cibo e bevande. La resistenza termica è invece garantita da un’imbottitura in schiuma EPE da 8 mm, che isola termicamente la borsa senza appesantirla, rendendo questo prodotto funzionale, ma soprattutto comodo da trasportare per una grande resistenza termica.

Come se non bastasse, questa borsa è stata disegnata con intelligenza, poiché al netto della sua forma squadrata, è comodissima sia da riempire (e svuotare), grazie alla sua ampia apertura superiore, sia da trasportare, visto il suo design che richiama più ad uno zaino che ad una borsa vera e propria. Tanto che comprende anche uno schienale imbottito, per facilitare e migliorare la distribuzione del peso sulla schiena e, dunque, la trasportabilità e la comodità.

Capace di contenete un massimo di 24 litri, questa borsa termica Lifewit è, in sintesi, un articolo comodo, pratico, resistente e funzionale che, in sconto a meno di 26 euro, rappresenta certamente n affare interessante per questa giornata di sconti estivi.

Per questo, vi suggeriamo caldamente di completare subito il vostro acquisto, consultando subito la pagina Amazon dedicata all’offerta, prima che il prodotto termini o, peggio, torni al suo prezzo originale.

