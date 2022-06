I borsoni da palestra sono un articolo fondamentale per qualsiasi sportivo che si rispetti. Che vi alleniate di tanto in tanto oppure tutti i giorni, che pratichiate sport a livello agonistico o per semplice benessere personale, la scelta del giusto borsone da palestra farà sempre la differenza.

Tuttavia, procurarsi il modello giusto può essere impegnativo. Esistono sul mercato numerosissimi tipi di borsoni da palestra, che si differenziano per dimensioni, materiali, interni e altri piccoli ma significativi dettagli. Trattandosi di un articolo estremamente personale, mettere le mani sul borsone da palestra meglio recensito del web o semplicemente su quello più costoso non è sempre sinonimo di successo.

Per aiutarvi a scegliere il prodotto più adatto alle vostre esigenze, abbiamo stilato una guida ai migliori borsoni da palestra in circolazione. Abbiamo diviso la nostra selezione in base alla tipologia e alle funzionalità dei borsoni, includendovi tutti i modelli migliori per qualità-prezzo attualmente disponibili in commercio.

I migliori borsoni da palestra

Puma Challenger Duffel Bag S | Migliore piccolo

Leggero, pratico e resistente il Challenger Duffel Bag S di Puma è il borsone da palestra ideale per chi ricerca un prodotto facile da trasportare e dalle misure essenziali. È realizzato completamente in poliestere e, nonostante le dimensioni ridotte, offre un capiente scomparto principale, uno laterale per riporre le scarpe e una piccola tasca frontale con zip. I manici possono essere uniti tramite un bottone connettore e, per stare ulteriormente comodi, avrete a disposizione anche l’apposita tracolla regolabile. Considerate tutte queste caratteristiche, nonché l’ormai nota affidabilità del marchio Puma, anche il prezzo è decisamente ragionevole.

Nike Brasilia | Migliore grande

Procurarsi un borsone da palestra grande non è affare di tutti gli sportivi, ma quando occorre farlo è bene andare a colpo sicuro. Il principale vantaggio del Nike Brasilia è che, oltre a vantare una capienza di ben 95 litri, è semplicissimo da trasportare. Questo borsone è stato progettato per offrire il massimo della resistenza senza sacrificare il comfort. L’ampio tascone centrale può contenere qualsiasi genere di carico, dall’abbigliamento agli accessori sportivi, e grazie alla doppia zip rinforzata custodirà il tutto in perfetta sicurezza. La presa del manico è rinforzata da un’impugnatura a click che ne facilita il sollevamento. E se proprio decidete di riempirlo fino all’orlo potrete ricorrere alla tracolla. Degno di nota è anche lo scomparto inferiore per le scarpe, che pur essendo ampio non incide sulla pulizia del design.

Adidas Tiro | Migliore per qualità-prezzo

Se vi serve assolutamente un borsone da palestra e avete un budget limitato, eccovi il miglior compromesso sul mercato. L’Adidas Tiro è disponibile a un prezzo stracciato e, grazie alla sua straordinaria versatilità, farà contenti un po’ tutti. Le sue dimensioni standard, né grandi né piccole, riusciranno a contenere e mantenere asciutto il contenuto della borsa, ma non solo. Gli scompartimenti sono distribuiti in modo intelligente: la tasca laterale aderente è ottima per stiparvi scarpe o accessori; lo scomparto centrale, accogliente e provvisto di una piccola tasca extra, ha un sistema di chiusura a doppia cerniera. Potrete trasportarlo tramite maniglie o, se preferite, affidarvi alla solida tracolla regolabile.

Joma Training | Migliore ibrido

Il principale obiettivo di chi si allena sia in palestra che all’aperto è di procurarsi un borsone che non sfiguri in nessuna occasione. Lo Joma Training è stato pensato apposta per soddisfare questa doppia esigenza: è un borsone da palestra ampio ma non troppo ingombrante che funziona benissimo anche per chi pratica gli sport all’aperto. Lo scomparto inferiore per le scarpe richiama quello dei borsoni da calcio, garantendo il più efficace isolamento possibile, ma guadagnando in leggerezza. Lo scomparto superiore invece è spazioso e provvisto di un paio di utili tasche per riporre piccoli accessori. Potrete inserirvi tutto l’occorrente e decidere la modalità di trasporto che preferite, se tramite manici o tracolla.

Venum Trainer | Migliore traspirante

Se dopo ogni allenamento avete l’aspetto di qualcuno che è precipitato in mare aperto e non avete tempo di strizzare i panni uno a uno, il Venum Trainer è la vostra salvezza. Le zone superiori sono in mesh, un tessuto PVC simile a una rete che, quanto a ventilazione e resistenza, non conosce rivali. Oltre a questo, si tratta di un borsone da palestra dal design unico, che sintetizza alla perfezione la ricchezza dei dettagli con la varietà di comfort e funzionalità: l’interno è molto capiente e impreziosito da una piccola tasca impermeabile; le zip esterne sono foderate, con la presa rivestita in gomma; i lati del borsone si suddividono in un pratico scomparto in cui riporre scarpe o accessori (come guantoni o ginocchiere) e un contenitore a rete. Si tratta di un prodotto di fascia alta ma, considerato l’elevato numero di optional, il prezzo è ampiamente giustificato.

Come scegliere i borsoni da palestra

Anche se i borsoni da palestra possono sembrare molto simili tra loro, ciascun modello che troverete sul web è stato realizzato per venire incontro a necessità precise. Certo, tutti gli sportivi si procurano un borsone per le stesse ragioni: facilitare il trasporto di abiti e attrezzature da palestra, separare gli indumenti sporchi da quelli puliti e tenere i propri effetti accuratamente riposti durante l’allenamento. Tuttavia, questo non significa che un borsone da palestra valga l’altro.

Per evitare di spendere i propri soldi inutilmente, è sempre bene raccogliere qualche informazione, ma anche chiedersi quali precise esigenze debba soddisfare il nostro prossimo borsone da palestra. Se praticate attività sportiva da sala e vi recate in palestra con i mezzi pubblici, non avrà senso acquistare un borsone gigante. Quelli che invece devono portare con sé accessori o strumenti di allenamento specifici avranno bisogno di maggiore spazio, e magari di qualche tasca interna specifica. Se dopo l’allenamento non avete occasione di trasferire subito gli indumenti sporchi in lavatrice, dovrete necessariamente procurarvi un borsone traspirante, così come chi pratica sport all’aperto non potrà fare a meno di uno scomparto per riporre le scarpe. Insomma, le variabili da tenere a mente sono tante. Ma non temete, qui di seguito vi aiuteremo a schiarirvi le idee.

Dimensioni

La prima cosa da valutare quando si sceglie un borsone da palestra sono le dimensioni. Sappiate subito che non esiste una risposta precisa su quanto debba essere grande un borsone. Dipende da che genere di attività sportiva praticate, dalla frequenza con cui vi allenate e, soprattutto, dalle vostre preferenze personali. In generale, i borsoni da palestra devono essere sufficientemente capienti per contenere tutto l’occorrente, senza che il carico rischi di schiacciarsi o comprimersi troppo.

Oltre agli articoli sportivi essenziali (scarpe, maglietta, pantaloncini, asciugamano e calzini), ci dovrà essere abbastanza spazio per i ricambi e gli articoli da doccia (accappatoio, ciabatte, sapone, phon). A seconda dell’attività che praticate inoltre, dovrete far posto anche agli accessori sportivi dedicati, come per esempio ginocchiere, guanti da boxe, costume da piscina o parastinchi. Se gli armadietti dello spogliatoio della vostra palestra non sono granché accoglienti, potreste dover ripiegare i vestiti direttamente nel borsone, che potrebbero occupare più spazio dell’abbigliamento sportivo. Tuttavia, il borsone da palestra non dovrebbe nemmeno essere eccessivamente grande: portarsi dietro un borsone enorme e inutilmente ingombrante non ha molto senso. Mentre procurarvene uno troppo piccolo vi costringerà a mischiare il contenuto, rischierà di rompersi dopo pochi utilizzi e, soprattutto, non sarà il massimo dell’igiene.

I borsoni da palestra standard hanno una capienza che si aggira intorno ai 30 o 40 litri, il giusto compromesso per venire incontro alle esigenze della maggior parte degli sportivi. Sappiate comunque che, se avrete bisogno di maggiore o minor spazio, troverete anche taglie e misure differenti da quella standard.

Se frequentate attività sportive leggere come il fitness da sala e siete soliti portare con voi il minimo indispensabile, potreste optare direttamente per un borsone piccolo, e cioè con una capacità media di circa 20 litri. Potrete mettervi meno oggetti, ma ne guadagnerete in leggerezza e praticità. I borsoni da palestra grandi invece possono arrivare fino a 65 o persino 80 litri. I modelli migliori spiccano non solo per dimensioni, ma anche per resistenza e solidità: sono pensati per contenere e facilitare il trasporto di carichi pesanti e sono provvisti di tanti scomparti e tasche (altra caratteristica cruciale su cui torneremo a breve). I borsoni da palestra grandi rappresentano l’opzione ideale per i professionisti o gli istruttori, nonché per chi pratica più attività sportive nel corso della giornata o desidera godersi un po’ di relax post-allenamento nella zona benessere della palestra. Grazie alla loro notevole capienza infine, alcuni di questi modelli possono trasformarsi in vere e proprie valigie da viaggio.

Materiale

Oltre che capiente, il giusto borsone da palestra deve essere resistente, e per questo occorre rivolgersi al materiale con cui è realizzato. Si tratta di una variabile spesso sottostimata, ma che, in numerose occasioni, sancisce la riuscita o meno dell’acquisto, se non addirittura la differenza tra un borsone di qualità e uno scadente. Se siete degli sportivi incalliti e frequentate la palestra più volte nel corso della settimana, avrete bisogno di un borsone in grado di stare al passo con il vostro ritmo di allenamento. Quelli di voi che si recano in palestra o nelle strutture di allenamento tramite mezzi pubblici dovranno munirsi di un borsone in grado di tollerare gli urti e gli sballottamenti del viaggio. Badate inoltre che il tipo di materiale è qui anche sinonimo di stabilità: se fate la doccia direttamente in palestra, dovrete riporre nel borsone l’accappatoio bagnato e i panni sudati, che aumenteranno il peso totale del carico.

In generale, e soprattutto in quest’ultimo caso, vi suggeriamo di procurarvi un borsone impermeabile o idrorepellente: vi farà comodo sia per ridurre l’umidità interna del carico, sia per riparare il contenuto dalla pioggia. Lo standard della categoria dei materiali è il poliestere, una fibra sintetica ruvida che però sposa bene leggerezza e resistenza. Inoltre, si lava facilmente e tende a non trattenere troppo gli odori. Si presta bene alla maggior parte delle attività sportive e alle diverse forme dei borsoni, ma essendo ruvido potrebbe non piacere a tutti. Il nylon è l’alternativa liscia al poliestere. È anch’esso un materiale leggero e resistente, ma pecca in traspirabilità: se praticate sport in cui si suda o ci si sporca molto, o se possedete un accappatoio particolarmente pesante e spugnoso, rischierete di trovarvi a fare spesso i conti con cattivi odori.

Lavare il borsone è importante, ma lavarlo troppo spesso non è esattamente il massimo della comodità. Se praticate sport di squadra come il calcio o il rugby, in cui ci si allena all’aperto e con condizioni metereologiche miste, vi servirà probabilmente un borsone in plastica: tende a essere piuttosto rigido e non spicca per comfort, ma è impareggiabile per resistenza. Esistono anche materiali misti, con funzionalità antigraffio e antiabrasione, ma sono optional che riguardano modelli meno comuni, appartenenti alle fasce di prezzo superiori. In aggiunta al rivestimento del borsone tuttavia, assicuratevi di dare un’occhiata anche alla fattura dei materiali accessori, come per esempio cinghie, maniglie e cerniere, che sono sicuramente le parti più sollecitate durante l’uso del prodotto.

Interni

L’interno del borsone da palestra è altrettanto importante del rivestimento esterno. A seconda delle attività che praticherete infatti, potreste avere bisogno di un preciso numero di tasche e scompartimenti per organizzare il contenuto del vostro borsone in tutta sicurezza. Ancora una volta, per svolgere attività da sala che richiedono un equipaggiamento minimo, potreste non aver bisogno di numerose tasche. Vi sarà sufficiente un ampio scomparto centrale e qualche tasca accessoria in cui tenere lo smartphone o le chiavi.

Se dovete invece portarvi alcune attrezzature da casa, come per esempio i guanti da boxe o altri articoli specifici, potreste aver bisogno di un borsone provvisto di più sezioni. Le tasche a rete o ventilate funzionano molto bene per riporre i panni umidi o l’accappatoio a fine allenamento, e permettono sia di trattenere l’umidità che di arieggiare il carico. Una piccola tasca dal rivestimento robusto e provvista di zip invece è ottima per tenere piccoli oggetti di valore all’asciutto e al riparo da sballottamenti. Se usate il borsone da palestra per gli sport all’aperto assicuratevi che lo scomparto per riporre le scarpe sia adeguatamente separato dal resto degli interni, a meno che non vogliate ritrovarvi con ciuffi d’erba, sabbia o fango dappertutto.

Maniglie e tracolle

A prescindere dai vostri bisogni particolari, c’è una legge universale valida per tutti gli sportivi: un borsone da palestra che non si trasporta facilmente avrà vita breve. Ecco perché, prima di procedere all’acquisto, è importante assicurarsi che il vostro prodotto sia congeniali alle vostre abitudini. Tenete a mente che il peso del borsone prima dell’allenamento sarà quasi certamente inferiore a quello post-allenamento: gli indumenti e l’accappatoio saranno umidi o persino bagnati, ed è probabile che anche voi sarete più stanchi. Di conseguenza, ogni borsone da palestra che si rispetti dovrà avere delle solide maniglie, facili da impugnare.

Le maniglie sono di solito realizzate con gli stessi materiali del borsone, ma i modelli più grandi offrono spesso anche delle imbottiture in gomma che ne migliorano la maneggevolezza. Se preferite scaricare ulteriormente il peso o avere maggior comfort, date un’occhiata ai borsoni con tracolla. È un ottimo supplemento ergonomico, e lo diventa ancor di più se ve ne procurate una regolabile e rimovibile. Alcuni modelli di fascia più alta sono provvisti di ruote, che trasformeranno il vostro borsone in un vero e proprio trolley – ideale soprattutto se, all’occasione, intendete convertire il prodotto in una valigia da viaggio o per gli sportivi che vanno spesso in trasferta.