Bosch: piccoli e grandi elettrodomestici con sconti fino al 45%!

Se siete consapevoli dell’alta qualità degli elettrodomestici Bosch ma i prezzi sono al di fuori della vostra portata, vi informiamo che grazie ad Amazon potrete finalmente prendere in considerazione l’acquisto di una o più soluzioni del brand, i cui articoli vengono ora scontati fino al 45%!

Come è giusto che sia, ogni prodotto presenta una determinata scontistica e una delle più alte riguarda il frigorifero combinato Bosch KGN49XIDP, che passa dagli originali 1.259,00€ alla ben più abbordabile cifra di 818,99€. Certo, rimane ancora un prezzo superiore alla media dei frigoriferi, ma parliamo di un modello con altrettante capacità superiori allo standard, nonché studiato per adattarsi a qualsiasi cucina.

Grazie ai condensatori posti sulle pareti laterali, il Bosch KGN49XIDP potrete posizionarlo a ridosso di mobili e pareti senza il rischio che si formi la condensa. Come saprete, un frigorifero è progettato per conservare gli alimenti e, nel fare ciò, questo specifico modello è sicuramente uno dei più capaci, grazie ad una serie di tecnologie e accorgimenti messi a punto dal produttore che permetteranno agli alimenti di non perdere i sapori e le sostanze nutritive.

Ad occuparsi di mantenere le temperature sempre stabili, che è il principale fattore per un’ottima conservazione, ci pensano i sensori FreshSense, i quali monitorano costantemente sia la temperatura interna che esterna per assicurare al frigorifero di funzionare sempre nelle giuste condizioni, senza sbalzi climatici che potrebbero abbassare la durata di conservazione di uno specifico alimento.

Con il Bosch KGN49XIDP, inoltre, potrete dire addio al fastidioso scongelamento tipico di un frigorifero di basso livello, dal momento che vanta la tecnologia No Frost, la quale vi farà risparmiare tantissimo tempo e fatica, al punto che non prenderete più in considerazione di acquistare in futuro un modello sprovvisto di questa tecnologia. Un frigorifero, dunque, che sa come gestire il cibo contenuto al suo interno, indipendentemente dalla temperatura esterna.

Un frigorifero, dunque, che sa come gestire il cibo contenuto al suo interno, indipendentemente dalla temperatura esterna.

