Bose Home Speaker a meno di 200 nel Solo per Oggi di MediaWorld!

Dopo aver spulciato a dovere quelle che sono le migliori offerte quotidiane di portali come Amazon ed eBay, è giunto il momento di analizzare anche quelle dello store di MediaWorld che, oltre alle tipiche offerte del Solo per Oggi, ha sensibilmente aumentato il volume della sua proposta in virtù delle promozioni del suo “Black November“, con sconti che superano anche il 50% su tantissimi prodotti delle più disparate categorie merceologiche.

Diverse le proposte, tra le quali spicca quella relativa lo speaker Bose Home Speaker 300, che potrete acquistare a 199,99€ anziché 279,00€. Questo speaker piccolo ma potente è in grado di riprodurre un suono perfetto a 360°, offrendo i toni con la tipica qualità Bose, con alti squillanti e bassi potenti. Grazie alla presenza degli assistenti vocali integrati il Bose Home Speaker 300 è in grado di accedere a canzoni, stazioni radio, playlist e molto altro con un semplice comando, ed è in grado di percepire la voce anche nelle situazioni con la musica a volume alto, grazie alla presenza di 6 microfoni anti-rumore posti sotto l’involucro superiore del diffusore.

I comandi manuali di Bose Home Speaker 300 sono molto pratici e semplici da utilizzare, e grazie alla compatibilità al Wi-fi, al Bluetooth e con Apple AirPlay 2 è possibile riprodurre qualsiasi contenuto collegandosi a qualsiasi genere di dispositivo, mentre dall’app Bose Music rende possibile personalizzare l’esperienza d’ascolto, con estrema semplicità. Qualora un solo speaker non sia sufficiente, è possibile ampliare il sistema con ulteriori diffusori smart Bose o con un secondo dispositivo Home Speaker 300, per portare la musica in più stanze all’unisono.

Oltre al Bose Home Speaker 300 le offerte incluse nel Solo per Oggi di MediaWorld sono molte, e per questo il nostro invito è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da trovare quella perfetta per voi.

