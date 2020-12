Braun, i migliori regali di Natale per lei

Lo sappiamo, le donne adorano mantenersi belle e quella della depilazione è sicuramente una delle attività principali alle quali è impossibile rinunciare se il proprio obiettivo è quello di avere sempre una pelle liscia e vellutata anche d’inverno, ma per ottenere risultati impeccabili occorre affidarsi a prodotti capaci di garantire i migliori risultati. A questo scopo, le soluzioni di Braun fanno al caso vostro e qualora siate alla ricerca di un ottimo epilatore da regalare a Natale, consigliamo di proseguire la lettura di questo articolo, dal momento che andremo a scoprire un paio di modelli del noto brand che, siamo certi, faranno rimanere felicissimi chi li riceverà in dono.

Tenendo come punto fermo il fatto che qualsiasi prodotto Braun gode di una qualità eccelsa, ci sono modelli che riescono a fare la differenza, andando a soddisfare le esigenze anche di coloro che cercano la perfezione assoluta, permettendo non solo una depilazione eccezionale, ma anche di trasmettere sulla propria pelle una sensazione di comfort e piacevolezza mai provata prima.

Vi starete chiedendo: il tutto però a quale costo? Beh, è ovvio che la qualità ha il suo prezzo, ma i prodotti Braun sono tutto fuorché cari, permettendo a chiunque di poter provare le loro peculiarità o, visto il periodo in cui ci troviamo, prendere in considerazione di regalare alla propria compagna un dispositivo che durerà nel tempo. Inoltre, se acquistate un prodotto Braun tra quelli elencati tra il 15/10/2020 e il 31/01/2021 presso i punti vendita fisici ed i siti di e-commerce online italiani aderenti, potrete richiedere un rimborso fino a 50€ presentando il documento d’acquisto entro 7 giorni a questo indirizzo. Quindi, quale occasione migliore di questa per fare un bel regalo di Natale? Probabilmente nessuna. Ecco quindi i due prodotti che vi suggeriamo come regalo di Natale.

Braun Silk-Epil 9 Flex

Chi poteva realizzare, se non Braun, il primo epilatore al mondo con una testina completamente flessibile? Disponibile tra l’altro in diversi kit di accessori, questo modello è una delle migliori soluzioni per chi vuole ottenere una depilazione senza compromessi in qualsiasi zona del corpo, anche nei punti più scomodi, merito appunto della testina flessibile che permette di raggiungere le suddette zone in maniera molto più semplice. La genialità della testina però non è la sola caratteristica che rende questo dispositivo tra i migliori epilatori che potete acquistare, dal momento che il Braun Silk-Epil 9 Flex vanta la tecnologia SensoSmart, che assicura la giusta pressione durante l’utilizzo, nonché una luce situata nella parte alta del manico che consente di vedere, e quindi rimuovere, anche i peli più piccoli e difficili da notare. Ergonomico e antiscivolo, il Braun Silk-Epil 9 Flex può essere usato (ovviamente) anche sotto la doccia con risultati strabilianti: al termine dell’utilizzo avrete la pelle liscia fino a 4 settimane e una depilazione più precisa e accurata di una comune ceretta, dato che cattura i peli 3 volte più corti rispetto a quest’ultima. Inoltre, è il top per un momento di relax anche a casa (parola di Elena D’Amario).

Braun Silk-Expert Pro 5

Se preferite, invece, un epilatore a luce pulsata, beh, dovete sapere che difficilmente sul mercato esiste un prodotto migliore del Braun Silk-Expert Pro 5 che, oltre a garantire risultati perfetti proprio come il modello precedente, si rivela anche sicuro, dal momento che è uno dei pochi clinicamente testato. Pensate, sono sufficienti meno di cinque minuti per trattare entrambe le gambe e, cosa ancora più sorprendente, ciò può essere raggiunto impostando il livello di potenza al minimo, il che fa capire le qualità del prodotto. Grazie all’utilizzo della tecnologia SensoAdapt, l’intensità dell’impulso di luce si adatterà alle innumerevoli tonalità della pelle offrendo un risultato da vero primo della classe. Con Silk-Expert Pro 5, l’epilatore più sicuro ed efficiente (efficacia basata sulla combinazione tra dimensioni della finestra, velocità e potenza, nonché dalla tecnologia di sicurezza condivisa con Cyden), potrete ottenere una rimozione permanente dei peli visibili in sole 4 settimane (testato sulla parte inferiore delle gambe, sulle ascelle e sull’inguine, seguendo un programma di trattamento. I risultati possono variare da persona a persona). Il tutto comporterà meno spese, dal momento che, secondo un’analisi svolta da GFK tenendo in considerazione il periodo ottobre 2019-settembre 2020, usare questo depilatore equivale a spendere meno di 1€/a trattamento.

