Braun, le migliori offerte del Black Friday per lui e per lei

Avere cura per la propria immagine e, soprattutto, per la propria barba è un aspetto a dir poco fondamentale nella vita di tutti i giorni, una cosa che molti uomini sanno bene anche se, a ben vedere, non tutti sono in grado di scegliere lo strumento più adatto alle proprie necessità ed alla propria pelle, rischiando – sempre più spesso – di incappare in prodotti economici ma poco performanti, incapaci di sopperire ad un uso prolungato e quotidiano.

Ecco perché vi suggeriamo di mettere da parte ogni perplessità e di concentrare la vostra attenzione sui prodotti a marchio Braun, un vero e proprio must per la cura della persona, con prodotti dedicati non solo alla rasatura maschile, ma anche alla depilazione femminile e con la garanzia di durevolezza nel tempo. Caratterizzati da un rapporto qualità/prezzo che non ha eguali sul mercato, i prodotti Braun vantano una qualità costruttiva eccellente e sono in grado – premessa la doverosa manutenzione – di durare anche anni. Il merito è delle più moderne tecnologie di fabbricazione che Braun impiega nella produzione di prodotti per la rasatura e depilazione, le cui lame e pinzette garantiscono la massima performance, un look inimitabile e una gran longevità dei prodotti.

E quale occasione migliore del Black Friday 2020 per regalare (o regalarsi) un prodotto Braun? Probabilmente nessuna, specie considerando l’ormai imminente arrivo del Natale, con l’occasione, quindi, di poter acquistare a prezzo scontato un regalo utile, gradito ed elegante, come è ad esempio il caso dell’ultima versione del Braun Series 9, il top di gamma che garantisce una rasatura a fondo, testato anche con barbe di 3 giorni.

Braun Series 9

Elegante e dal design pulito e raffinato, Braun Series 9 è un rasoio elettrico smart, dotato di un display intelligente i grado di indicare anche quando sostituire la testina di rasatura oppure semplicemente pulirla. Equipaggiato con una potente batteria Li-Ion maggiorata, ha una durata media della batteria del 20% superiore rispetto alla concorrenza, e può garantire ben 12 rasature complete prima della ricarica! Comodo e dall’ottimo grip, accorcia o rimuove la barba già con la prima passata, garantendo una rasatura pulita, veloce e perfetta, senza sbavature o irritazioni! Insomma: un vero e proprio must per chiunque cerchi qualità, stile ed eleganza. Il prezzo? 539,99€ che tuttavia, grazie alle offerte del Black Friday si tramutano in appena 238,99€, per quello che è uno sconto applicato pari addirittura a 56%! In sostanza, un affare senza se e senza ma!

Braun Series 5, 6 e 7

Ma questa è solo la punta di diamante dell’offerta Braun e qualora il Series 9 non facesse per voi, allora vi suggeriremmo di dare un’occhiata alle offerte relative i rasoi Braun Series 5, Series 6 e Series 7, tutti caratterizzati da una nuova impugnatura ergonomica, progettata per adattarsi perfettamente alla mano, ed anch’essi ottimi qualora stiate cercando uno strumento di rasatura leggero, comodo, affidabile e che impieghi poche passate per un risultato perfetto! La scelta sta a voi:

Con Series 7 avrete una rasatura precisa anche nelle aree più critiche , grazie alla rivoluzionaria testina Flex a 360° , la cui flessibilità garantisce un contatto costante con la pelle, adattandosi ai contorni del viso e del collo e raggiungendo anche le aree più difficili per una rasatura pulita e precisa;

avrete una , grazie alla rivoluzionaria testina , la cui flessibilità garantisce un contatto costante con la pelle, adattandosi ai contorni del viso e del collo e raggiungendo anche le aree più difficili per una rasatura pulita e precisa; Con Series 6 , invece, avrete una rasatura profonda e sorprendentemente delicata sulla pelle . Il merito è delle testine SensoFlex , perfette per adattarsi ai contorni del viso, riducendo di conseguenza la pressione sulla pelle. Il risultato? Una rasatura perfetta, morbida, profonda ma al tempo stesso delicata;

, invece, avrete una . Il merito è delle testine , perfette per adattarsi ai contorni del viso, riducendo di conseguenza la pressione sulla pelle. Il risultato? Una rasatura perfetta, morbida, profonda ma al tempo stesso delicata; Series 5 è invece il rasoio da scegliere qualora vogliate una rasatura velocissima ed “a prova d’acqua”, grazie al sistema EasyClean che permette all’acqua di passare attraverso un foro di risciacquo presente nella testa del rasoio, eliminando così i peli senza bisogno di rimuovere alcunché. Ottimo, a nostro giudizio, da portare con sé per nei viaggi, a prescindere che siano di piacere o di lavoro.

Braun MGK 7220

Con Braun MGK 7220, invece, avrete un dispositivo che è vincente in termini di versatilità, proponendosi con ben 10 accessori intercambiabili per un unico dispositivo! Dotato di una batteria Li-Ion della durata di 100 minuti, è perfetto per qualsiasi tipologia di barba ed è anche utilizzabile sul resto del corpo, disponendo di tanti comodissimi accessori capaci di rispondere a qualunque necessità: da una sistematina ai capelli ad una rapida rifinitura al pizzetto, con tanto di un pratico accessorio per peli di naso e orecchie.

Braun BT 7240

In ultimo c’è poi il nuovo Braun BT 7240 che non è solo veloce, ma anche estremamente preciso nell’accorciare e rifinire la barba. Grazie alla tecnologia Autosensing motor, in grado di regolare l’intensità del motore, e alle 39 lunghezze differenti, capaci di offrire una regolazione al millimetro, con Braun BT 7240 si può ottenere un taglio netto per tutti i tipi di barba!

Braun Silk-épil 9

Tante sono, dunque, le soluzioni per uomo, ma che dire di quelle per donna? Seguendo la sua filosofia del “less is more”, Braun ha rinnovato anche la sua linea di epilatori Silk-épil, ovvero quelli che son certamente i prodotti più noti ed acquistati in questo specifico settore, proponendosi, in particolare, con il nuovissimo Silk-épil 9 Flex: un concentrato di design e tecnologia che, grazie alle offerte del Black Friday, può essere vostro con sconti fino al 40%*! Primo nel suo genere a disporre di una testina completamente flessibile, il nuovo Silk-épil 9 Flex segue le linee e i contorni del corpo, adattandosi alle necessità di ogni donna, il che significa risultati migliori, in molto meno tempo, anche in aree non proprio facili da depilare con cura. Una tecnologia incredibile che, garantisce Braun, è in grado di lasciare la pelle liscia per settimane, non più solo per giorni. Comodo da usare anche in doccia, Silk-épil 9 Flex offre un nuovo design con impugnature ergonomiche ed un materiale premium grip, per una presa sicura anche con le mani bagnate. Dotato inoltre di tecnologia “SensoSmart“, è in grado di indicare quando si sta esercitando una pressione eccessiva, evitando così il rischio di arrossamenti o di irritazioni della pelle. Un prodotto davvero eccelso da regalare e da regalarsi che, al prezzo di meno di 120 euro può costituire un regalo di Natale non solo apprezzato ma anche decisamente utile!

*prezzo finale a discrezione del rivenditore

Braun Silk-expert Pro 5

Qualora, poi, voleste optare per qualcosa di diverso in termini di epilazione, allora vi suggeriremmo l’epilatore a luce pulsata Braun Silk-expert Pro 5 PL5137! Rapido ed estremamente efficiente, permette una riduzione permanente dei peli visibili in 4 settimane ed è clinicamente testato, così da garantire il massimo di sicurezza in termini dermatologici. Dotato anch’esso di un sensore intelligente, il “SensoAdapt“, rileva automaticamente le variazioni di tono della pelle, adattando gli impulsi di luce in modo che la rimozione dei peli sia efficiente ma sempre sicura per la pelle.

Accurato e preciso in ogni parte del corpo, può essere usato sulle gambe come sul viso e grazie ai suoi dieci livelli di intensità vi basteranno appena 5 minuti per il trattamento di entrambe le gambe al livello di potenza più basso, dimostrandosi, l’epilatore a luce pulsata più sicuro, rapido ed efficiente del mercato!

Insomma, con il Black Friday di Braun ci sono prodotti perfetti sia per lui sia per lei, con occasioni che possono valer bene un regalo tanto per se stessi, quanto peri nostri cari! Braun, del resto, è un sinonimo mondiale di sicurezza e durevolezza il cui rapporto qualità/prezzo, a maggior ragione degli sconti proposti questa settimana, vi garantirà un prodotto degno di un salone di bellezza comodamente a casa, con a garanzia di uso pressoché infinito e durevole negli anni.