Bundle Xbox Series X Halo Infinite in preorder da Gamestop!

Mentre su Amazon assistiamo alle ultime ore delle offerte della ricchissima Amazon Gaming Week, vi segnaliamo che Gamestop ha appena iniziato la settimana con una notizia davvero fantastica! La catena, infatti, ha appena aperto i preorder per l’acquisto della bellissima e desiderata edizione speciale di Xbox Series X, dedicata ad Halo Infinite, ed annunciata nel corso della recente Gamescom 2021!

Si tratta di un’occasione davvero imperdibile, specie considerato che questa edizione, come intuibile, verrà prodotta in quantità molto limitate e, per questo, fareste davvero meglio a non lasciarvi sfuggire quest’occasione, giacché persino sullo store ufficiale di Microsoft, questa console risulta irreperibile!

La console viene venduta al suo prezzo originale, ovvero 549,98€, tuttavia alcuni di voi potrebbero incappare in un prezzo diverso, ovvero quello di 999,98€. Sovrapprezzo? Assolutamente no. Semplicemente Gamestop ha deciso di vendere la console solo ai suoi clienti provvisti di sottoscrizione al servizio GS+ LEVEL 3 (dal costo di circa 16 euro l’anno). Questo, a quanto pare, per evitare al massimo che la console venga presa di mira dagli ormai ben noti scalper online. Tant’è che il prezzo ufficiale di vendita del prodotto sarà visibile soltanto dopo aver effettuato il Login al sito con un account GS+ LEVEL 3.

Inoltre, la catena ha specificato che è necessario che il vostro account abbia autorizzato la ricezione di informazioni commerciali da parte di GameStopZing, e che abbiate attivato il vostro profilo online affinché gli acquisti vadano a buon fine, in caso contrario non sarete abilitati all’acquisto della console. Detto questo, Gamestop ci ha tenuto a precisare che, per ovvi motivi, l’acquisto di questa edizione speciale dedicata ad Halo Infinite è comunque limitato ad un solo pezzo per cliente, tant’è che ordini multipli e/o non conformi, o effettuati da clienti non facenti parte del gruppo riservato a cui è stata inviata la comunicazione, saranno annullati.

Invitiamo comunque tutti gli altri clienti a non scoraggiarsi, in quanto Gamestop ha annunciato che questa formula di “prenotazione anticipata” sarà attiva solo fino al giorno 1 settembre, e che dal 2 settembre le prenotazioni saranno aperte a tutti gli altri clienti!

Ciò detto, vi garantiamo che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità console, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

