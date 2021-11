Caffè, ginseng e orzo: non crederai ai prezzi scontati su Amazon!

Se siete amanti del caffè, ma la vostra scorta è terminata prima del Black Friday, dovete sapere che grazie agli sconti dell’Early Black Friday Amazon ha anticipato il suo consueto periodo di offerte e ha preparato una vasta selezione di capsule caffè, cialde compatibili, orzo, ginseng e molto altro ancora venduto ad un prezzo davvero competitivo.

Sono davvero tantissimi i prodotti messi in sconto dal noto store digitale, ma tra questi vogliamo segnalarvi solo i migliori per rendere unica la vostra pausa caffè. Partiamo subito quindi con una confezione di 100 capsule YESPRESSO (Cremoso) compatibili con il sistema Lavazza A Modo Mio. Il pack, consigliato a chi ama il caffè cremoso e dal gusto intenso, viene offerto ad un prezzo di 12,72€ invece di 16,99€ con uno sconto del 25% che corrisponde a 4,27€. In pratica a meno dello stesso prezzo con cui prima acquistavate solo 4 pack ora potrete portarvi a casa la bellezza di ben 500 caffè, una scorta capace di soddisfarvi per mesi.

Se volete rendere la vostra pausa caffè ancora più ricca però, vi consigliamo anche le offerte sull’orzo e il ginseng compatibili con sistema Nespresso. A soli 9,99€ potete portarvi a casa 50 capsule di ginseng del brand il Caffè Italiano con un risparmio del 50% sul prezzo solito di 19,99€. Inoltre vi consigliamo di approfittare anche delle 50 capsule d’orzo de il Caffè Italiano, sempre compatibili Nespresso, e vendute a 10,50€ invece di 13,99€.

Infine, se avete sempre un’occhio di riguardo per l’ambiente e non avete voglia di creare ulteriori rifiuti indifferenziati o di smaltire le vostre capsule, Cellini vi offre una soluzione comoda e vantaggiosa. A soli 22 euro invece di 27,90, potete acquistare 100 capsule compostabili del caffè Cellini Bio Organic, una miscela di grande intensità tutta da gustare e con la capsule compatibili Nespresso che vanno semplicemente buttate nell’umido.

Naturalmente le offerte di Amazon non si fermano qui e se state cercando altri aromi, dei the o magari qualche biscotto da accompagnare al vostro caffè vi rimandiamo all’apposita selezione di offerte sul caffè dove potrete trovare tutto il necessario per riempire la vostra dispensa. E se siete proprietari di altri macchine, come Nescafe Dolce Gusto, Bialetti e Caffitaly, oltre che Lavazza A Modo Mio e Nespresso, non preoccupatevi perché troverete offerte anche per i vostri sistemi.

Prima di lasciarvi ai nostri canali di riferimento, vogliamo ricordarvi che se volete avere accesso agli sconti migliori prima degli altri utenti iscrivetevi subito al servizio Amazon Prime che vi garantirà sia l’ accesso anticipato di 30 minuti alle “Offerte Lampo” del Black Friday in arrivo, sia l’accesso ai film e alle serie TV esclusive di Amazon Prime Video.

Le migliori offerte dell’Early Black Friday Amazon

