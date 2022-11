Con il Natale in avvicinamento, siamo ormai entrati nel periodo in cui dobbiamo pensare non solo ai regali da fare, ma anche a quale calendario dell’avvento da comprare. Su Amazon sono tantissimi i calendari disponibili, e oggi ve ne proponiamo uno in offerta a un prezzo imperdibile.

Il calendario dell’avvento LEGO City è infatti in sconto a soli 14,99€ invece di 24,99€. Si tratta di un ribasso del 40%, e considerando che contiene ben 287 pezzi, è un offerta davvero da non perdere!

Dietro a ogni porticina troverete minifigure appartenenti alla iconica serie LEGO City, tra cui un Babbo Natale, Billy, Maddy, Signor Produce, Tippy e Raze. Oltre ai personaggi sono presenti anche veicoli, animali e oggetti di arredamento, con i quali potrete comporre pezzo per pezzo il vostro set natalizio, sfruttando il tapettino con la città innevata incluso nella confezione.

Avrete quindi modo di costruire storie diverse ogni giorno, divertendovi per ore nel conto alla rovescia verso il natale. Inoltre, dietro ogni porticina è presente una guida alla costruzione facile del LEGO che avrete trovato, assicurando un’esperienza ottimale anche per i più piccoli.

Insomma, il calendario dell’avvento LEGO City è perfetto per tutti i bambini che amano la serie, e vi saprà offrire ogni giorno una sorpresa magica fino all’arrivo del Natale. Alla fine vi ritroverete con un vero e proprio set LEGO spendendo soli 14,99€ quindi non possiamo che consigliarvi l’acquisto di questo prodotto rimandandovi alla pagina Amazon dedicata. Inoltre, vi suggeriamo di approfittare dell’offerta il prima possibile, dato che lo sconto potrebbe terminare a breve, così come la quantità di pezzi disponibili sullo store.

