Siamo ufficialmente entrati nell’Holiday Season e, con l’arrivo del Natale, anche Yeppon ha preparato lo store per abbracciare al meglio la festività. Dal 1 dicembre fino al 24 dicembre, infatti, potrete sfruttare le super promozioni del Calendario dell’Avvento Yeppon, con 3 nuove offerte ogni giorno su smartphone, elettrodomestici, notebook e molto altro ancora!

Ad oggi, vi menzioniamo le 3 proposte da non farsi scappare: un ottimo frigorifero combinato Samsung, un monitor da gaming Acer e un’ottima smart TV Samsung Neo QLED. Dato che si parla di prodotti dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, in promozione per un tempo limitato, vi consigliamo di effettuare i vostri acquisti prima che potete!

Vi menzioniamo con particolare attenzione il Samsung Neo QLED da 75″ disponibile ad appena 1.599,99€ invece di 2.999,99€. Il TV sfrutta un pannello con tecnologia Neo QLED e supporto allo standard HDR 10 e, in più, gode del vantaggio di avere uno schermo basato sulla tecnologia Quantum Matrix. Quest’ultima controlla i singoli mini LED di cui è composto il pannello ed è in grado di proporre immagini con una luminosità eccezionale, e con una splendida qualità delle zone nere e d’ombra.

Inoltre a supportare la qualità video, ci pensa poi l’ottimo processore Neo Quantum 4K, in grado addirittura di generare dati da 16 reti neurali, con lo scopo di migliorare ogni minimo dettaglio del segnale originale per mostrare immagini il più vicino possibile allo standard 4K. Ottimo per mettere su un’esperienza home cinema con tutti i crismi, il Samsung Neo QLED QE65QN800A risulta ideale anche per i contenuti da gaming, potendo contare su di un refresh rate a 120 Hz, che rende fluide anche le immagini più veloci e dinamiche, risultando perfetto per qualsiasi sessione di gioco, online e non.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Yeppon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!