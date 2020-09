Call of Duty Black Ops Cold War: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Aggiornamento 29 settembre 2020: aggiornato articolo con i migliori prezzi sul mercato!

Dopo un’attesa interminabile, Activision ha finalmente deciso di svelare al grande pubblico Call of Duty Black Ops Cold War, ultimo capitolo della celeberrima saga che sbarcherà il prossimo 13 novembre 2020 su PC, Xbox One e PS4. Il titolo arriverà comunque in seguito anche su Xbox Series X e PS5, ma per sapere la data di lancio ufficiale su next gen c’è purtroppo da aspettare ancora un po’. Nell’attesa è però in ogni caso possibile fin da ora acquistare Call of Duty Black Ops Cold War a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

A rendere il tutto più interessante è poi il fatto che acquistando le versioni per PS4 e Xbox One del titolo sarà poi possibile con la medesima copia giocare anche su rispettivamente PS5 e Xbox Series X. Su buona parte delle versioni del gioco per PS4 e Xbox One sono inoltre inclusi degli aggiornamenti grafici, che renderanno Call of Duty Black Ops Cold War più bello da vedere su next gen. Per maggiori informazioni sul funzionamento di upgrade grafici e retrocompatibilità vi lasciamo il nostro articolo dedicato, dove abbiamo spiegato con cura la situazione per evitarvi qualsiasi confusione.

Come sempre preordinando il titolo non solo ci si assicurerà una copia del gioco al day one, ma anche dei bonus esclusivi. Acquistando Call of Duty Black Ops Cold War da GameStop, ad esempio, si riceverà infatti gratuitamente il cappellino di Call Of Duty: Black Ops 4. Bando però ora alle ciance e vediamo dove è possibile prenotare l’attesissimo titolo al miglior prezzo sul mercato!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!