Non poteva ovviamente mancare quest’anno un nuovo episodio di quella che è la saga di sparatutto in prima persona più conosciuta e apprezzata sul mercato. Stiamo ovviamente parlando del franchise di Activision, che il prossimo 28 ottobre si arricchirà del già richiestissimo Call of Duty Modern Warfare 2. Ancora diversi mesi ci separano quindi dal lancio del titolo, con l’attesa che però può essere fortunatamente ingannata prenotandolo fin da ora a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

In Modern Warfare 2 sarà presente una modalità a giocatore singolo, in cui prenderemo i panni della Task Force 141, che eseguirà operazioni in Europa, Asia e le Americhe, l’immancabile e apprezzatissimo multiplayer competitivo e, infine, anche le Special Ops, ossia una serie di missioni cooperative.

Presso alcuni rivenditori, come a esempio da GameStop, prenotando Call of Duty: Modern Warfare 2 sarà possibile ricevere in regalo una steelbook con artwork dedicato e l’accesso anticipato alla beta del gioco. Nell’attesa di sapere se verranno annunciate Limited o Collector’s Edition per il titolo, Modern Warfare 2 può a partire da ora essere prenotato a quello che è il miglior prezzo sul mercato. Di seguito tutte le offerte disponibili, suddivise per store e, ovviamente, versione del gioco.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!