Call of Duty Vanguard: prenotalo ora per PS5 all’incredibile prezzo di 65,90€!

Il prossimo 5 novembre, puntuale come un orologio svizzero, arriverà finalmente sul mercato l’attesissimo Call of Duty Vanguard, nuovo episodio della celeberrima saga di FPS. Un esordio attesissimo da milioni di persone, con i fan della serie possessori di PS5 che possono fortunatamente prenotare il titolo a soli 65,90 euro su Ebay da un venditore affidabilissimo. Un’offerta incredibile, perfetta per assicurarsi l’atteso titolo fin dal giorno di lancio a un prezzo d’eccezione.

A rendere il tutto ancor più interessante è poi la grande qualità che sembra contraddistinguere nel profondo l’opera. Come racconta anche la nostra anteprima del comparto multiplayer, infatti: “Nel complesso, l’offerta multiplayer di Call of Duty Vanguard sembra alquanto promettente per chi ha apprezzato Modern Warfare. Il nuovo ritmo battaglia è, insieme alle mappe, la novità più grande del gioco che riteniamo potrà accontentare chi vuole un’esperienza più ragionata e chi da Call of Duty vuole il caos più totale senza un attimo di respiro.”. Insomma, se siete dei fortunati possessori di PS5 non potete certo farvi scappare il preordine di Call of Duty Vanguard a soli 65,90 euro su Ebay!

Nel caso non vediate l’ora di mettere le mani su Call of Duty Vanguard ma volete farlo per un’altra piattaforma, nessun problema: nel nostro articolo dedicato potete infatti trovare le migliori offerte attualmente presenti sul mercato per qualsiasi versione dell’attesissimo titolo. Se siete invece alla ricerca di Call of Duty Vanguard per PS5 potete prenotarlo su eBay da un venditore affidabile all’incredibile prezzo di soli 65,90€ seguendo comodamente il link qui sotto.

