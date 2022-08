Se avete un vecchio PC, non importa se notebook o desktop, e stavate per sbarazzarvene senza neanche cercare di venderlo ripensateci, poiché Acer è pronta a offrirvi 100€ a patto che il vostro PC si accenda, che abbia l’alimentatore originale e che non presenti danni fisici significativi.

Per accedere all’offerta, occorre acquistare un notebook o un desktop di almeno 500€ sullo store ufficiale Acer e inserire il numero d’ordine, insieme ad altre informazioni fondamentali, nell’apposito campo di testo sulla pagina dedicata entro 30 giorni dall’acquisto. Riceverete in seguito una mail contenente l’etichetta di spedizione, che potrete usare per spedire il vostro vecchio PC, non pagando quindi neanche le spese di spedizione. Se tutto è stato eseguito correttamente, il rimborso di 100€ sarà erogato entro 15 giorni lavorativi sul metodo di pagamento utilizzato al momento dell’acquisto del nuovo PC.

Come se non bastasse, sullo store ufficiale Acer ci sono momentaneamente sconti fino a 300€, quindi oltre a ricevere una super valutazione sul vostro usato potrete anche risparmiare sul nuovo, facendo così un vero e proprio affare. Ma quale PC potete acquistare con circa 500€? Il catalogo Acer è molto ampio ma, tra le tante proposte, suggeriamo di valutare l’Acer Swift 3, uno dei notebook più popolari del noto produttore, acquistabile a questo prezzo grazie a uno sconto di 150€ applicato a carrello.

Parliamo di un notebook sottile e leggero adatto per gli spostamenti, ma che non rinuncia alle prestazioni. Il tutto viene infatti gestito da un ottimo AMD Ryzen 3 5300U, un processore Quad Core che non ha problemi ad eseguire le tipiche operazioni multitasking, consentendovi dunque di utilizzare le varie app insieme ad esempio alla riproduzione di un contenuto in streaming senza che nessuno dei due processi mostri rallentamenti.

Anche lo schermo è di qualità, visto che non si limita alla risoluzione Full HD, bensì integra anche tecnologie proprietarie come l’Acer Color Intelligence e l’ExaColor, che garantiscono un contrasto cromatico ottimale per non farvi perdere neanche un dettaglio su ciò che viene riprodotto a schermo.

Se siete interessati a dare uno sguardo più approfondito a questa promozione, per poi magari navigare nel vasto catalogo Acer alla ricerca di altre offerte valide in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di visitare la pagina del portale dedicata, che vi abbiamo comodamente linkato.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!