Se non volete rischiare sanzioni, a partire dal 15 novembre il vostro mezzo di trasporto dovrà montare gli pneumatici invernali, le quattro stagioni oppure avere le catene da neve nel bagagliaio, pronte per essere utilizzate qualora ce ne fosse bisogno. Se vi serve uno di questi articoli per mettervi in regola, vi informiamo che potete trovarli su eBay e acquistarli a prezzi vantaggiosi, grazie al codice sconto “PNEU15“.

Valido fino al 23 ottobre, il coupon abbasserà del 15% il costo dei prodotti compatibili che, come detto, coinvolgono pneumatici e catene, ma anche accessori come misuratori di pressione e cerchi, utili per chi vuole cambiare la dimensione delle gomme della propria vettura. Il catalogo include molte misure di pneumatici e cerchi, quindi diamo per scontato che troverete quelle adatte per il vostro veicolo. Se non sapete come riconoscere o leggere la sigla della gomma che monta la vostra auto, vi tornerà utile il nostro approfondimento sul cambio gomme auto 2022.

Se acquisterete pneumatici e cerchi su eBay entro il 23 ottobre vi sarà garantito non solo un buon risparmio, ma anche la possibilità di consegnare quanto acquistato direttamente presso un gommista più vicino a voi, cosicché non dobbiate far altro che portare la vostra auto presso il centro di servizio da voi selezionato, previo appuntamento telefonico, senza dimenticarvi di portare con voi anche il QR Code che vi arriverà via mail, necessario affinché il gommista possa procedere con il montaggio.

Il servizio di montaggio non sempre è incluso, ma ci sono ottime probabilità di trovare un gommista nella vostra zona che aderisce all’iniziativa di eBay, visto che ci sono oltre 500 centri di montaggio affiliati. Ciò detto, vi lasciamo navigare nell’ampio catalogo in cui sono presenti, tra l’altro, alcuni dei brand più importanti e affidabili, come Michelin, Pirelli, Continental e Hankook, con l’invito poi a completare rapidamente il vostro acquisto, dato che la promozione termina prima dell’entrata in vigore delle regole invernali.

A questo punto non ci resta che rimandarvi alla pagina eBay dedicata a questa offerta, con l’invito ad approfittare subito di questo codice sconto, prima che pneumatici, cerchi e accessori vadano esauriti.

N.B: inserire il codice “PNEU15” nell’apposita sezione per applicare lo sconto del 15%. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di effettuare il pagamento.

Informazioni sul buono sconto

Codice: PNEU15

Valore Coupon: 15%

Sconto massimo per singolo utilizzo: 100€

Utilizzi: 2 per ogni utente

Sconto massimo per utente: 200€

Spesa minima per utilizzo: 15€

Inizio: 3 ottobre 2022 ore 9:00

Fine: 23 ottobre 2022 ore 23:59

