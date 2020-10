Canon EOS 250D a meno di 540€ nelle offerte del giorno Mediaworld

Su Mediaworld continuano le proposte giornaliere dei “Solo per oggi”, ovvero quelle offerte che – come saprete – vi permetteranno di acquistare uno o più prodotti a prezzi speciali, ma solo entro lo scadere della giornata, alla fine della quale i prezzi ritorneranno al loro valore originale. Anche oggi sono molte le proposte del portale ma, tra le varie, non mancano articoli di natura prettamente tecnologica, nonché svariati elettrodomestici, sia di piccole che di grandi dimensioni, come possono essere ad esempio forni elettrici o frigoriferi.

Il portale, come spesso accade, riesce nell’intento di suscitare il nostro interesse, complice una selezione di prodotti non solo molto vasta, ma anche avallata da prezzi che fatichereste a distinguere dalle proposte del Black Friday. Un esempio? Tra le proposte di oggi svetta nettamente la fotocamera reflex digitale Canon EOS 250D, venduta in combinazione con l’obbiettivo EF-S 18-55 IS STM ad appena 539,00€ invece di 689,99€, ovvero uno dei prezzi più bassi della rete per questo specifico prodotto!

Sebbene gli smartphone abbiano fatto passi da gigante sotto questo aspetto, riuscendo persino a ottenere in determinate scene una qualità migliore rispetto ad una compatta, una fotocamera reflex come la Canon EOS 250D è senza dubbio ancora la scelta migliore per coloro che vogliono avere la massima qualità fotografica o per chi si appresta a svolgere la professione di fotografo. Questo modello specifico, oltre a vantare caratteristiche leader della categoria, risulta uno dei più leggeri al mondo se consideriamo la presenza dello schermo orientabile, rivelandosi una scelta ideale per chi cerca un dispositivo leggero, pratico ma tecnicamente invidiabile. Grazie al display orientabile, infatti, scattare foto e video sarà molto più semplice, con la possibilità di riprendere facilmente una scena da diverse angolazioni.

Le foto vengono scattate attraverso un sensore da 24.1 MP ed elaborate da un processore d’immagine DIGIC 8, che garantisce risultati sempre eccellenti. Inoltre, il mirino ottico offre una visione chiara e in tempo reale di tutti i dettagli in modo da permettervi di posizionare il soggetto della foto nella giusta inquadratura. Video 4K e WiFi completano le specifiche tecniche della Canon EOS 250D e segnaliamo, ancora una volta, la presenza dell’obbiettivo EF-S 18-55 IS STM incluso nel prezzo, quest’ultimo ideale per paesaggi, ritratti e viaggi.

Ovviamente, le offerte giornaliere di Mediaworld contengono molti altri prodotti, tutti valevoli di essere presi in considerazione, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire se c’è quello che stavate cercando. Infine, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte