Canon EOS 6D Mark II scontata di quasi 500€ su Mediaworld

Dopo aver archiviato le offerte di ieri, alcune delle quali ancora attive, è il momento di scoprire quelle attuali, nonché quelle che arriveranno nel corso della giornata. Iniziamo quindi con Mediaworld, da sempre uno dei punti di riferimento per chi vuole risparmiare e cogliere tante occasioni al volo, grazie alla fantastica iniziativa Solo per Oggi, che raccoglie numerosi smartphone, smart tv ed elettrodomestici delle migliori marche diminuendone il prezzo in maniera importante ma solo per 24 ore.

Ancora una volta, sono diverse le proposte messe in campo dal portale, ma quella che riteniamo più interessante riguarda la reflex Canon EOS 6D Mark II, che viene venduta a 1.523,00€ invece di 1.999,00€. Basta guardarsi intorno per scoprire che si tratta di un’offerta davvero valida, dal momento che siamo di fronte ad uno dei prezzi più bassi della rete per questo specifico modello che, come potete immaginare, è orientato agli appassionati di fotografia più esigenti, inclusi coloro che si apprestano a diventare fotografi professionisti.

L’offerta è molto buona anche perché la Canon EOS 6D Mark II viene accompagnata con l’obiettivo 24-105 IS, che vi permetterà da subito di iniziare a scattare immagini mozzafiato. Il cuore di questa fotocamera è un sensore full-frame da 26MP, con tecnologia Dual Pixel e ben 45 punti di messa a fuoco, mentre l’ISO si spinge fino a 40.000, soglie che vi permetteranno di scattare foto di ottima qualità anche in condizioni di luce poco favorevoli.

Tante sono le modalità e funzionalità di Canon EOS 6D Mark II, tra cui la capacità di scattare continuamente a 6,5 FPS in modo da riuscire ad immortalare anche le azioni che si svolgono velocemente. Sebbene sia una reflex, la maneggevolezza di questo modello è ottima e vi permetterà di scattare da qualsiasi angolazione con facilità, grazie anche allo schermo orientabile che si apre e ruota in ogni direzione.

Come ribadiamo in tutte le occasioni, le offerte del Solo per Oggi di Mediaworld non si limitano solo al prodotto che riportiamo sulle nostre pagine, ma coinvolgono tantissimi altri articoli interessanti ed ecco perché consigliamo di visitare la pagina dedicata, in modo che possiate scoprire rapidamente cosa propone il catalogo.

