Il Natale si avvicina, quindi è il momento giusto per iniziare a pensare a cosa fare durante le feste. Le giornate che vanno dalla Vigilia all’Epifania rappresentano infatti delle occasioni perfette per passare del tempo con parenti e amici, e se siete alla ricerca di spunti per attività e giochi divertenti da fare in compagnia, su Amazon oggi è disponibile un’offerta che farà al caso vostro.

Il Canta Tu Karaoke è infatti attualmente in sconto su Amazon a 299,00€ invece di 349,00€; si tratta di uno sconto del 15%, che vi farà risparmiare ben 50,00€! Inoltre, acquistando il prodotto avrete diritto ad accedere alla promozione lanciata in collaborazione tra Amazon ed Edison, ottenendo 12 mesi di servizio Prime gratuito e 225,00€ di buoni regalo all’attivazione di un’offerta Luce o Gas!

Canta Tu è uno dei Karaoke più iconici di sempre, che da 30 anni fa cantare grandi e piccini, assicurando ore di divertimento e sfide a colpi di musica. Ovviamente negli anni il brand si è evoluto, mantenendo la semplicità d’uso che lo caratterizza ma implementando nuove tecnologie per rendere l’esperienza sempre migliore e innovativa. Nella nuova edizione troviamo infatti la connessione Wi-Fi integrata con sistema operativo Android, cosicché possiate collegarvi ovunque alla rete e ascoltare i vostri brani preferiti tramite l’app di Spotify pre-installata.

Potrete connettere il Canta Tu a qualsiasi vostro dispositivo, sfruttando il Bluetooth o caricando i brani direttamente da una chiavetta USB o una scheda TF, fino a un massimo di 8GB di memoria. Infine, potrete riprodurre anche video, collegandolo a un TV o PC tramite cavo HDMI. Insomma, la serata Karaoke non è mai stata così semplice da organizzare, e grazie al microfono wireless incluso potrete cantare e muovervi liberamente nella stanza, creando coreografie spettacolari e sentendovi veramente su un palco.

L’ultima innovazione del Canta Tu è l’ampio schermo touch da 14″, che vi permetterà di seguire i testi delle canzoni comodamente e navigare comodamente tra le varie app e impostazioni. Infine, il dispositivo è dotato di una potente cassa da 40W RMS con volume, alti e bassi regolabili direttamente dal pannello di controllo principale, adattando così il volume in base alle vostre preferenze o alle canzoni che state cantando.

Insomma, il Canta Tu Karaoke rivoluzionerà le vostre serate in compagnia, riempiendole di musica e gioia, quindi non possiamo che consigliarvelo, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Il nostro consiglio è quello di concludere l’acquisto il prima possibile, dato che la promozione potrebbe terminare a breve, mentre le scorte disponibili potrebbero esaurire ancor prima.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport.

