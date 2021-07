Cantinette vino | Le migliori del 2021

Se siete degli amanti del buon vino oppure dei collezionisti di bottiglie, non potete esimervi dall’acquisto di una delle migliori cantinette vino. Stiamo parlando di prodotti molto particolari perché non esiste uno in particolare che eccelle sugli altri, ma è necessario conoscere le proprie esigenze prima di effettuare l’acquisto corretto.

Chiaramente, come in tutti i segmenti di mercato, esistono soluzioni varie soluzioni, a partire da quelle economiche fino ad arrivare ai prodotti considerati premium. In ogni caso, in base alle vostre necessità e al vostro portafogli, tutte gli articoli compresi in questa particolare guida si possono adattare al meglio alla vostra cucina oppure al vostro spazio domestico. Partiremo appunto da prodotti economici e finiremo con i migliori della categoria.

In questo articolo, dunque, abbiamo pensato di proporvi una guida all’acquisto sulle migliori cantinette vino attualmente disponibili, dandovi poi alcune informazioni utili per guidarvi all’acquisto corretto. Prima di passare alla rassegna, è doveroso sottolinearvi che il vantaggio di possedere articoli di questo genere sta nella loro capacità di mantenere una bottiglia di vino ad una temperatura ottimale, mentre non portano alcun tipo di beneficio se il vostro obiettivo è quello di far invecchiare la propria bottiglia o collezione.

Le migliori cantinette vino

Klarstein Vinamora

Con una capacità di 35 litri per lo stoccaggio di 12 bottiglie di vino, la cantinetta Vinamora di Klarstein rappresenta uno dei primi prodotti ad apparire in questa guida all’acquisto alle migliori cantinette vino. Ideale sia per contesti abitativi che commerciali, tra le sue specifiche tecniche troviamo una porta in vetro con doppio isolamento, mentre al suo interno solo alloggiati dei ventilatori nascosti che assicurano la massima stabilità della temperatura evitando sbalzi (compresa tra gli 11 e i 18 gradi centigradi). Inoltre possiede un pannello touch sulla parte frontale, che garantisce un completo controllo di tutte le funzioni.

Klarstein Reserva

Reserva di Klarstein è una delle migliori cantinette vino presenti sul mercato, ed è disponibile ad un prezzo di vendita adeguato per le specifiche tecniche di cui è datata. Grazie ai suoi 34 litri di volume, sarà possibile infatti conservare fino a dodici bottiglie di vino su quattro ripiani, comodamente estraibili. Inoltre, è un concentrato di design e funzionalità perché vanta delle linee morbide e graziose, e tutto l’occorrente per mantenere fredde le bottiglie, con una temperatura compresa tra i 7 e i 18 gradi centigradi. Non manca un comodo display LED per poter controllare tutte le funzioni essenziali.

Hisense RW30D4AJ0

Hisense RW30D4AJ0 rappresenta la soluzione ottimale per tutti quegli arredamenti estremamente eleganti, perché presenta delle finiture in legno che donano non solo una buona dose di classe, ma anche di attualità. Questo prodotto, inoltre, possiede una capienza massima di 32 bottiglie, e garantisce un’ottima efficienza energetica pur mantenendo una bassa rumorosità (39dB) e basse vibrazioni. Insomma, un articolo che rappresenta senz’altro un ottimo investimento, considerando quelle che sono le sue specifiche tecniche!

Haier WS50GA

L’Haier WS50GA può essere considerato come un vero top di gamma delle cantinette presenti in commercio. Garantisce non solo una capienza superlativa, ma anche consumi energetici ridotti, grazie ad un funzionamento efficiente. Vanta un design elegante, pensato per rendere la cucina ancora più bella. Oltre alla presenza di una luce interna, questo prodotto possiede una porta in vetro con filtro anti UV, e un filtro ai carboni attivi. Infine, non manca il sistema antivibrazioni che assicura una buona dose di sicurezza in più per la propria collezione di bottiglie.

Haier WS53GDA

Tra i prodotti più venduti del momento troviamo una delle migliori cantinette vino del mercato, ossia l’Haier WS53GDA. Si tratta di una cantinetta che si presenta con due zone di temperatura indipendenti, che permettono di conservare sia vini bianchi che vini rossi in piena autonomia. Possiede, come tutti gli articoli top di gamma, una porta in vetro con filtro UV, per poter proteggere le bottiglie dalla luce nociva, e un filtro ai carboni attivi che garantisce la pulizia dell’aria all’interno della cantina. Inoltre, vanta un compressore antivibrazioni per la massima silenziosità e un display digitale per regolare le temperature in modo semplice e intuitivo.

Haier WS171GA

Chiudiamo questa guida all’acquisto con il miglior prodotto in commercio, vale a dire l’Haier WS171GA. Una cantinetta capace di contenere fino a 171 bottiglie di vino contemporaneamente. Come tutti i prodotti di questa fascia di prezzo, vanta una porta in vetro con filtro anti UV, che blocca l’ingresso dei raggi solari all’interno della cantina. Non manca un filtro ai carboni attivi, che garantisce in questo caso un buon livello di igiene, preservando le caratteristiche del vino nel tempo. Poi, troviamo anche un compressore antivibrazioni per la massima silenziosità e un display digitale per regolare la temperatura.

Come scegliere le migliori cantinette vino

Dopo aver dato uno sguardo alla rassegna dei migliori prodotti presenti sul mercato, vi indichiamo quali sono le caratteristiche da controllare prima di effettuare l’acquisto di una cantinetta vino.

Tipologia

In commercio esistono due tipologie di cantinette vino: quelle “On-off” oppure le “Inverter”. I prodotti “On-off” sono quelli caratterizzati da alte prestazioni e garantiscono una temperatura costante, ma al tempo stesso producono consumi energetici considerevoli e forti vibrazioni. Le cantine “inverter” vantano prestazioni di buon livello con una temperatura variabile personalizzata, il tutto con consumi energetici ridotti e vibrazioni ridotte al minimo.

Temperatura costante

Le cantinette devono rispettare un imperativo, ossia che la temperatura dev’essere costante. Tutti i prodotti di questo segmento di mercato garantiscono questo fattore, ma solo in pochi riescono a conservare le bottiglie di vino nel tempo.

Capienza

La capienza è un fattore assai personale, ma in ogni caso vi consigliamo di prendere un prodotto con una capacità poco superiore alle proprie esigenze, cosicché possiate restare tranquilli nel momento in cui decideste di acquistare un carico maggiore di vino per la propria collezione.

Numero di zone di temperatura

Ultimo aspetto, non in ordine di classica, è il numero di zone di temperatura. Si tratta di un aspetto importante, ma non necessariamente vincolante. In buona sostanza permette di conservare più tipologie di vini, in base alle loro caratteristiche, perché permette di gestire la temperatura di una o più zone del frigo.