Cappello invernale con auricolare integrato! Prodotto geniale scontato!

Con il freddo ed il vento ormai diventati una certezza, è arrivato il momento di tirare fuori dall’armadio sciarpe, guanti e cappelli, così da restare al caldo anche quando le giornate si fanno particolarmente rigide. Certo, non sempre utilizzare guanti e cappello risulta comodo, specie per chi, per varie necessità, o anche solo per abitudine, utilizza lo smartphone per ascoltare la musica o per chiamare.

Per andare incontro anche ai più esigenti, abbiamo quindi pensato di proporvi questo piccolo ma interessante gadget tech che, ne siamo certi, potrà fare la differenza per chi vuole restare coperto, pur utilizzando un paio di auricolari. Su Amazon, infatti, abbiamo scovato questo ottimo cappello con un auricolare Bluetooth integrato, ottimo per musica e chiamate, e venduto ad un prezzo concorrenziale: appena 15,99€, contro i circa 25 euro del prezzo originale!

Prodotto da Eversee, questo cappello semplice ma elegante, è realizzato in pile morbido, ed è in grado di tenervi al coperto anche contro il freddo più rigido. Disponibile in colorazione neutra, perfetto per lui e per lei, gode di una connessione Bluetooth 5.0, ed è in grado di garantire fino a 10 ore di riproduzione continua, oltre che a permettervi di rispondere comodamente alle chiamate, giacché provvisto di un microfono interno!

Facile da collegare con qualsiasi dispositivo smart, il cappello Eversee è una scelta ideale per chi è spesso in giro per lavoro, o anche per chi, ad esempio, vuole ascoltare musica nel corso delle attività all’aperto invernali, che sia un’escursione montana o una giornata di sci o snowboard. Il microfono incluso è piccolo ma funzionale, ed a differenza di molti prodotti simili dispone persino di un sistema di cancellazione del rumore, sicché anche in pista avrete la possibilità di effettuare chiamate pulite e cristalline.

Ed il lavaggio? Nessun timore! Il modulo audio è infatti inserito in una comoda tasca interna, e può essere facilmente rimosso tanto per la ricarica, che per il lavaggio a mano o in lavatrice. Insomma, parliamo di un prodotto curato, ben progettato ed anche molto piacevole da indossare. Perfetto anche come idea regalo, anche in vista del prossimo periodo natalizio.

Un prodotto eccezionale che, per poco meno di 16 euro, vi permetterà di continuare ad ascoltare musica ed effettuare chiamate anche al netto dell'ormai freddo clima di fine anno!

