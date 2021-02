Cappotti a partire da 49€ nei super saldi Gutteridge

Tornano le offerte di Gutteridge e lo fanno in grande stile, proponendosi con una tornata promozionale che vi permetterà di risparmiare fino all’80% su di una moltitudine di capi d’abbigliamento, con particolare attenzione agli splendidi cappotti del brand napoletano, eccezionali tanto per la qualità dei filati che per i tagli, e con un rapporto qualità/prezzo che, francamente, fatica a trovare concorrenti sul mercato.

Stilosi ed eleganti, i cappotti Gutteridge potranno essere vostri ad un prezzo di partenza di appena 49€, laddove ad un prezzo simile è difficile, oggi come oggi, potersi accaparrare anche solo un maglione di buona qualità. In soldoni, stiamo parlando di un taglio di prezzo che, nello specifico, può arrivare a superare il 70% per questa particolare categoria di abbigliamento il che, considerando soprattutto che l’inverno è ancora lungo, potrebbe significare per voi un rapido rinnovo del guardaroba ad un prezzo davvero imperdibile, senza contare che quello che acquisterete oggi non farà fatica a trovare posto nell’armadio anche per la stagione autunno/inverno 2021/2022.

Purtroppo non ci è dato sapere fino a quando questa offerta potrà protrarsi, pertanto vi invitiamo caldamente ad effettuare subito i vostri acquisti anche perché, trattandosi di una promozione di coda dell’ultimo periodo di saldi, alcune taglie o modelli potrebbero essere ormai prossimi ad esaurirsi. A nostro giudizio, dunque, non avrete che pochi giorni per effettuare i vostri acquisti a prezzo scontato, tant’è che vi suggeriamo caldamente di dare subito un’occhiata agli sconti dello store, così che possiate acquistare per tempo non solo i cappotti, ma anche tutti i prodotti di maglieria messi in sconto dal brand.

E credeteci, non ve ne pentirete. Gutteridge, infatti, è ormai una garanzia se si tratta di vestire con gusto ed eleganza, perpetrando il meglio della filosofia del made in Italy, grazie soprattutto all’ottima qualità dei tessuti utilizzati, pur mantenendosi molto competitivo sul mercato per ciò che concerne i prezzi. A questo punto non ci resta altro che invitarvi a consultare la nostra selezione di prodotti consigliati, senza dimenticare però di consultare anche l’intera selezione di sconti Gutteridge, così da non perdervi nessuna delle ottime proposte del portale. Infine, vi suggeriamo sia di iscrivervi subito ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte di questo fine 2020, con proposte dedicate a tecnologia, hardware, smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

