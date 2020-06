Captain Tsubasa Rise of New Champions: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

A provare a scaldare ulteriormente gli ultimi giorni di agosto sarà Captain Tsubasa Rise of New Champions, nuovo attesissimo titolo basato sulla celebre opera di Yōichi Takahashi. In tale gioco saremo chiamati ad impersonare alcuni dei più iconici personaggi dell’anime, oltre che delle new entry create apposta per l’occasione. Sebbene Captain Tsubasa Rise of New Champions sbarcherà ufficialmente su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC solamente il prossimo 28 agosto 2020 è però già fortunatamente possibile prenotare il titolo ad un prezzo più che interessante.

A fare la gioia degli innumerevoli fan di Captain Tsubasa sono poi due differenti edizioni, la Standard e la Collector’s Edition. Se la prima contiene solo il gioco base, la seconda è un vero e proprio tripudio di contenuti, nonché il regalo perfetto per un appassionato della celebre opera.

Standard Edition

Sebbene sia l’edizione base di Captain Tsubasa Rise of New Champions la Standard Edition è comunque il modo migliore per gettarsi negli enormi campi dal calcio del titolo spendendo il meno possibile. Se volete solo giocare la Standard Edition è quindi assolutamente la scelta perfetta per voi. Su Amazon è inoltre disponibile un’edizione esclusiva che abbina alla Standard Edition una bellissima sciarpa della serie.

Collector’s Edition

La Collector’s Edition di Captain Tsubasa Rise of New Champions è un’edizione particolarmente ghiotta, colma di contenuti di grande interesse per gli appassionati dell’opera. All’interno di essa troviamo infatti oltre al titolo anche una bellissima statua di ben 28 cm di altezza di Tsubasa, una steelbook, dei badge ricamati, un artboard e delle carte collezionabili. In aggiunta a tutto ciò sono compresi nella Collector’s Edition di Captain Tsubasa Rise of New Champions anche dei contenuti digitali, ossia il character pass, il bonus season pass e il bonus deluxe edition. Il pacchetto completo insomma, perfetto per tutti coloro che vogliono vivere al massimo questo attesissimo titolo.

