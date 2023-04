Borse e zaini sono una parte fondamentale dell’abbigliamento quotidiano, per ogni donna. Si tratta di un accessorio, irrinunciabile, che meglio si abbina a ogni outfit, in base alla stagione e all’occasione. Per questo trovare i modelli migliori, adatti a varie occasioni e con il miglior rapporto qualità/prezzo possibile, è più che fondamentale. Per aiutarvi nella vostra ricerca, abbiamo quindi pensato di segnalarvi una promozione da capogiro, disponibile da Carpisa!

Grazie all’iniziativa 3+1, infatti, acquistando 4 prodotti il meno caro sarà completamente gratuito. Come sfruttare l’offerta? Dovrete solamente scegliere i prodotti che più gradite dalla sezione aderente all’iniziativa e, una volta messo tutto nel carrello, il totale diminuirà in automatico.

Da menzionare, in vista della primavera, lo zaino Litchi V2 disponibile nella deliziosa colorazione papaya, perfetta per la nuova stagione. Si tratta di un modello tinta unita, con manico e gli spallacci piccoli ma resistenti per un trasporto confortevole. Le numerose tasche interne ed esterne con zip assicurano la massima praticità. Dunque l’ideale un look giornaliero e casual, utile per ogni occasione.

Al contrario, se cercate una borsa piccola perfetta per uscire, vi consigliamo la tracollina della linea garofano della delicata colorazione crema. Il modello in tinta unita è caratterizzato da un fantastico effetto sfumato che la rende elegante ma comunque particolare! Il modello è dotato di tracolla regolabile e l’interno è realizzato in modo tale da organizzare al meglio gli effetti personali, per averli sempre a portata di mano.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Carpisa dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine della promozione.

