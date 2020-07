Caschi e accessori Shark, tantissime offerte e extra sconto del 15%

Yeppon, in queste ore, ha inaugurato una nuova tornata di sconti su caschi e accessori targati Shark per sorprendere tutti gli appassionati delle due ruote. La promozione in questione consente di accedere a forti sconti su tantissimi prodotti e ad un extra sconto del 15%, sfruttando il coupon “SHARK15”. In questo articolo vi spieghiamo come cogliere questa opportunità e i migliori articoli in promozione.

Il noto store e-commerce, innanzitutto, ha scontato quasi tutti i prodotti sviluppati da Shark, in particolare quelli della linea Discovery, Metro, Off-Road, Pulse e Racing. Oltre a questi, Yeppon ha messo a disposizione tutti gli accessori e ricambi ad un prezzo decisamente contenuto. Tra i tanti prodotti in promozione, vi segnaliamo il casco Jet con maschera Street Drak Crower Mat, nella sua edizione verde con inserti neri, che si caratterizza per il suo look sportivo e sregolato. Il suo prezzo di vendita passa da 284,99 euro a 167,99 euro, e potete beneficiare dello sconto extra del 15% con il codice sconto “SHARK15”.

Un altro prodotto da tenere in considerazione – visto il nuovo prezzo di vendita – è il casco Jet Helmets Nano Blank Mat, in particolare quello nella colorazione nero opaco. Questo accessorio vanta un design confortevole e si caratterizza dal suo stile “neo-retro”, grazie ad ampio campo visivo con diffusori d’aria integrati, una paranuca, visierino parasole integrato ed interni trattati con carboni attivi di bamboo. Il suo prezzo di vendita? 110,99 euro anziché 152,99 euro, e anche in questo caso potete beneficiare di uno sconto aggiuntivo del 15% con il coupon “SHARK15”.

Visto il gran numero di prodotti in offerta, abbiamo pensato di proporvi di seguito una selezione delle migliori offerte di Yeppon. Ciononostante, vi suggeriamo di visionare in prima persona le promozioni, consultando il seguente indirizzo. Infine, vi invitiamo a seguirci su Telegram dove potete trovare centinaia di offerte last minute del mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e dei prodotti cinesi.

N.B.: I prezzi non includono l’extra-sconto del 15%. Prima di procedere con l’acquisto, assicuratevi di inserire correttamente il coupon “SHARK15” nel carrello!

