Casse bluetooth e soundbar a prezzi super su ePrice

In mattinata abbiamo visto portali come Amazon, Mediaworld ed eBay proporre ottime offerte anche in quest’ultimo giorno del mese, ma scavando tra le pagine di ePrice abbiamo scoperto che anche qui ci sono diverse occasioni da non perdere, le quali coinvolgono numerose e bellissime casse bluetooth e potenti soundbar. Nel primo caso, potrebbe essere un’ottima occasione per dotarsi di altoparlanti portatili da portare in vacanza, mentre nel secondo caso potrebbe essere il momento giusto per migliorare l’audio del proprio televisore e godersi finalmente film e serie tv in modo ottimale.

Tra le migliori offerte vi è proprio una soundbar, con il suo sconto del 24% che vi permetterà di acquistarla a soli 128,99€ invece di 169,98€. Parliamo della TCL TS6110, un modello dal prezzo molto accessibile ma, nonostante ciò, riuscirà a produrre una pressione sonora decisamente migliore rispetto ai piccoli altoparlanti integrati del televisore. Infatti, per ottenere un audio di qualità c’è bisogno di grandi driver, una caratteristica che, per ovvi motivi, non può avere nessuna smart tv, incluse quelle di fascia alta.

Per riprodurre le frequenze più difficili, la TCL TS6110 si affida ad un subwoofer dedicato che, abbinato alla soundbar, produce una potenza di 240W, più che sufficiente per riempire una stanza di medie/grandi dimensioni, dandovi modo di creare un piccolo Home Theater a prezzi irrisori. Grazie ad un ottimo equilibrio tra frequenze basse e alte, la TCL TS6110 si rivelerà ottima anche durante il semplice ascolto di musica e, grazie alle 3 modalità di suono preimpostate, potrete ottimizzare l’audio in base al contenuto che state riproducendo. Infine, l’assenza di fili e le ultime porte HDMI vi permetteranno di installarla facilmente e comandarla anche con il telecomando del TV.

Se siete appassionati di audio, quindi, non potete perdervi le altre offerte disponibili su ePrice, ed ecco perché suggeriamo di visitare la pagina dedicata. Inoltre, vi ricordiamo che, sempre su ePrice, potrete ancora approfittare della promozione che vi permetterà di risparmiare ulteriori 150,00€ su qualsiasi prodotto venduto e spedito dal portale.

