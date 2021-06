Casse bluetooth: le migliori offerte del Prime Day 2021

Ed eccoci giunti al secondo ed ultimo giorno di questo interessantissimo Prime Day 2021, che vede una montagna di offerte propagarsi su gran parte del catalogo del noto portale, offerte che noi di Tom’s continueremo a segnalarvi per tutta la giornata odierna, selezionando quelle che sono le migliori su ampie categorie merceologiche. Iniziamo dunque la mattinata proponendovi le occasioni relative alle casse bluetooth che, durante la stagione estiva, coprono un ruolo importante nel far aumentare il divertimento, sia nei spazi chiusi che all’aria aperta.

Proprio come la giornata di ieri, anche oggi su Amazon sarà possibile acquistare una serie di prodotti a prezzi mai così bassi e una delle casse bluetooth da non lasciarsi scappare è la JBL Charge 4, dal momento che potrà essere vostra a soli 99,99€ invece di 179,00€. Come detto, questo specifico modello non è mai stato proposto ad un prezzo così irrisorio, almeno non nella bellissima variante in colorazione bianca.

Come probabilmente già saprete, la JBL Charge 4 è una delle migliori casse bluetooth della categoria, con una potenza sufficiente per farvi ascoltare la musica ad alto volume anche all’esterno, dove il suono tende a disperdersi. Ad ogni modo, la pressione sonora non è l’unico punto forte di questo dispositivo, dato che si tratta di un modello che vanta driver di alta qualità, in grado di riprodurre un suono chiaro e preciso senza distorcere. La certificazione IPX7 la rende poi perfetta da usare in spiaggia, grazie anche all’autonomia da ben 20 ore. Come non citare poi la tecnologia JBL Connect+, che vi permetterà di collegare contemporaneamente fino a 100 dispositivi JBL, creando così un vero e proprio party.

Le offerte del Prime Day 2021 coinvolgono un sacco di prodotti anche su questa categoria, motivo per cui vi lasciamo in calce una lista di quelle che sono, secondo noi, le migliori occasioni da non lasciarsi sfuggire. Come al solito, per scoprire tutte le altre offerte, consigliamo di controllare spesso la nostra pagina dedicata al Prime Day 2021.

