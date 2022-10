Su CDKeys sono partiti i super sconti di Halloween, che permettono, oltre a risparmiare decine di euro sui nostri giochi preferiti, anche di ottenere in modo totalmente gratuito un secondo gioco acquistandone un primo. Un’offerta, insomma, particolarmente ghiotta e da non farsi scappare, per riempire questa ricorrenza anche con qualche titolo in regalo.

God of War PC

Acquistando un prodotto con l’etichetta “BUY ME” in alto a sinistra e aggiungendo contestualmente al carrello un secondo titolo con l’etichetta “FREE KEY” sempre in alto a sinistra, infatti, si otterrà il secondo in modo totalmente gratuito. A fare parte della prima categoria sono tanti capolavori, come ad esempio il recente porting di God of War per PC, Resident Evil Village o il recente Gotham Knights, mentre nella seconda possiamo trovare tra gli altri Dishonored Definitive Edition, Metal Gear Solid V Ground Zeroes, Killing Floor 2 e molti altri ancora. Il tutto, ovviamente, ai super prezzi che ci ha abituato da sempre CDKeys.

Oltre alla possibilità di approffittare dei mega sconti di Halloween di CDKeys e ottenere anche un gioco in regalo, esistono anche molte altre offerte sul mercato.

