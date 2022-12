Natale è oramai alle porte e per molti tutto ciò, oltre a numerose abbuffate, vuole anche dire tanto tempo libero da dedicare alle proprie passioni. Se amate i videogiochi e siete alla ricerca di qualche titolo con cui passare queste settimane o, perchè no, da regalare a qualche appassionato, a fare al caso vostro sono le super offerte natalizie di CDKeys. Il noto e affidabile rivenditore di keys ha infatti lanciato in questo periodo tantissimi prodotti in super sconto, garantendo ottimi giochi a un prezzo risicato.

Elden Ring

Tra i prodotti in sconto per le offerte di Natale di CDKeys possiamo ad esempio trovare quel capolavoro di Elden Ring, fresco di investitura come gioco dell’anno, e God of War Ragnarok, apprezzatissimo seguito di uno dei migliori giochi degli ultimi anni. Come non citare, poi, il recentissimo Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, proposto con già il 20% di sconto, o, ancora, il giocatissimo FIFA 23 che grazie a CDKeys può essere vostro a metà prezzo. I titoli in offerta per gli sconti di Natale su CDKeys sono poi anche molti altri: potete trovarli tutti comodamente nella pagina dedicata.

Le offerte non si esauriscono ovviamente a tutti i videogiochi in offerta per Natale su CDKeys: sul mercato esistono infatti anche numerose altre occasioni. Vi invitiamo quindi ad iscrivervi anche a quelli che sono i nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Il tutto per rimanere sempre aggiornati sulle migliori scontistiche e non perdervi neanche una singola offerta!

