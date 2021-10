Che stile! Questa smart band Oppo è bellissima è costa meno di 40€!

Siete alla ricerca di un’ottima smart band ma vi piacerebbe risparmiare qualche soldo? Allenarvi è fondamentale, ma non volete rinunciare ad un tocco di stile? Allora sappiate che questa è la news che fa per voi!

Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è disponibile la splendida Oppo Band Style, smart band del popolare marchio cinese Oppo, ad un prezzo scontato davvero ottimo! Parliamo di appena 39,90€, contro i 69,90€ del prezzo originale! Un affarone, per una smart band che si distingue dalla concorrenza grazie ad un design particolare e ricercato, perfetto per chiunque voglia indossare qualcosa che sia diverso dalle più tipiche smart band “incastratesi” nel form factor inaugurato da Xiaomi.

Oppo Band Style ha invece uno stile tutto suo, ed arriverà a casa vostra provvista di 2 cinturini diversi, uno a corpo intero più “classico” e dall’aspetto sportivo, e l’altro con un porta quadrante in metallo, decisamente più eclettico ed affascinante nel design.

In ogni caso, Oppo Band Style non è tutto fumo e niente arrosto, e non c’è solo il form factor a determinare la bontà di questo specifico prodotto. Nel piccolo corpo di questa smart band, infatti, batte un cuore tecnologico di assoluto rispetto che, in appena 20 grammi, condensa un display AMOLED da 1,1″, e tutta una serie di utili sensori per il monitoraggio della salute, tra cui quello cardiaco ed il ricercatissimo sensore SpO2, ormai considerato un must per qualsiasi smart band in commercio nell’ultimo anno.

Di per sé, questa coppia di sensori, per cuore e ossigeno nel sangue, vi permetterà un monitoraggio accurato di ben 12 discipline d’allenamento, dalla camminata al nuoto, con un’autonomia che può facilmente arrivare a ben 12 giorni di uso continuato. A completare quella che è un’offerta elegante e tecnologicamente rispettabile, ci sono poi una resistenza all’acqua fino a 50 metri, che vi permetterà di utilizzare la band sia in piscina che sotto la doccia, nonché un’ampia scelta di quadranti gratuiti intercambiabili che, sin dal primo avvio, vi permetterà di scegliere tra oltre 40 stili differenti, così che Oppo Band Style si possa adattare perfettamente al vostro stile!

Insomma, Oppo Band Style è una smart band davvero ottima che, venduta a meno di 50 euro, rappresenta certamente una alternativa validissima ai più noti prodotti di questo settore. Un prodotto ottimo che, come immaginerete, è comunque solo uno dei tanti in offerta su Amazon! Per questo, oltre a rimandarvi alla pagina d’acquisto del prodotto, vi invitiamo anche a consultare l’intera pagina di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate scoprire quelle che sono le altre promozioni di questa giornata! Infine, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

