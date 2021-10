Chromebook HP: leggero, pieghevole, e che prezzo! Sconto del 23%!

Se siete alla ricerca di un notebook da poche centinaia di euro, pur dimostrandosi versatile in campi come lo studio o il lavoro, allora fermatevi, perché potreste aver trovato la soluzione ai vostri problemi! Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è disponibile a prezzo scontato l’ottimo Chromebook 14A di HP, che Amazon lo propone ora a prezzo scontato, permettendovi di acquistarlo con un risparmio netto di 80€.

Come forse già avrete intuito, non si tratta di un notebook dotato di Windows, bensì di Chrome OS, ossia il sistema operativo di Google che fa della leggerezza, affidabilità e sicurezza i suoi punti di forza. Un’ottima occasione, dunque, non solo per dotarsi di un computer valido, ma anche un modo economico per provare un sistema operativo alternativo, che vi permetterà di fare le stesse cose che siete soliti fare con Windows ma in maniera più semplice e diretta.

Il software di Chromebook 14A è uno dei fattori che permette a questo modello, e ai Chrome OS in generale, di godere di un ottimo rapporto qualità/prezzo, ora ancora maggiore grazie all’offerta Amazon, che abbassa il prezzo di questo notebook fino a farlo scendere a soli 269,99€.

Un prezzo irrisorio per un notebook come l’HP Chromebook 14A, soprattutto se consideriamo che si tratta di un convertibile. La cerniera, infatti, vi permetterà di ruotare lo schermo a 360°. Quest’ultimo è touch e gode di una risoluzione FullHD, nonché bordi sottili e un pannello antiriflesso. Anche la luminosità è ottima, mentre lato connettività stupisce la presenza di un lettore Micro SD, che si affianca alle porte USB-C, USB e HDMI.

Al Chromebook 14A di HP non manca una webcam HD dall’ampio campo visivo e un microfono per permettervi di effettuare videochiamate di buona qualità. Dal punto di vista hardware, troviamo un Intel Celeron N4020, 4GB di RAM e una grafica integrata Intel UHD 600, componenti che non fanno gridare al miracolo ma più che sufficienti per permettere a Chrome OS di funzionare correttamente. Vi ricordiamo, infatti, che il sistema operativo di Google è molto meno energivoro rispetto al più blasonato Windows, essendo il primo basato su una distribuzione Linux.

I motivi che rendono l’HP Chromebook 14A un notebook da prendere in considerazione, soprattutto a questo prezzo, si trovano poi nel comparto audio, il quale è stato curato dagli esperti di B&O. Per molto meno di 300€ avrete poi un dispositivo dotato di ricarica rapida, un’autonomia da oltre 12 ore e un portatile dal peso poco superiore al chilogrammo, caratteristiche che lo rendono perfetto per il viaggio.

Insomma, siamo di fronte ad una tipica offerta Amazon da non perdere e qualora foste alla ricerca di altre occasioni, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona visione!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!