Chromebook Lenovo IdeaPad Duet scontato di 120€ su Amazon!

In occasione dell’apertura del nuovo anno scolastico, molti studenti potrebbero sentire la necessità di trovare una soluzione che gli permetta di studiare comodamente, ed una di queste è sicuramente quella di affidarsi ad un notebook dotato di Chrome OS, sui quali Amazon ha deciso di proporsi con un’ottima tornata di offerte. A tal proposito, vi interesserà senz’altro la promozione relativa al Lenovo IdeaPad Duet, un Chromebook 2-in-1 che il portale ha deciso di scontare di ben 120€, permettendovi di comprarlo a soli 229,00€.

Come anticipato, non siamo di fronte ad un Chromebook qualsiasi, bensì ad un modello convertibile che potrete usare sia come tablet che come PC, grazie allo schermo touchscreen e alla possibilità di rimuovere la tastiera. Un’occasione di acquisto ottima, non solo perché sopraggiunta in pieno periodo Back to School, ma anche perché lo sconto applicato da Amazon ha fatto sì che il prezzo di Lenovo IdeaPad Duet toccasse di nuovo il suo minimo storico assoluto.

A differenza dei notebook dotati di Windows, le soluzioni che implementano il sistema operativo Chrome OS non hanno bisogno di componenti hardware potenti, ed ecco perché non dovreste preoccuparvi dei soli 4GB di RAM e del processore MediaTek P60T, così come non sarà un problema lo spazio di archiviazione da 64GB. Un Chromebook infatti è studiato per salvare i vostri documenti e file in un cloud dedicato, al quale ovviamente potrete accedere solo voi. Per quanto riguarda invece i requisiti per far funzionare in maniera fluida il sistema operativo di Google, questi sono molto bassi e, come detto, l’hardware di Lenovo IdeaPad Duet saprà farvi eseguire le stesse operazioni di un notebook Windows, ma con un’interfaccia grafica più semplice e immediata.

Un’altra caratteristica che invoglia a prendere in considerazione il Lenovo IdeaPad Duet è la presenza della penna inclusa, che vi permetterà di sfruttare appieno il display touch da 10 pollici con risoluzione FullHD e luminosità di 400 nits che, per un prodotto di questa categoria, non sono affatto pochi. Come detto, con un Chromebook potrete fare le tipiche operazioni che facevate con Windows, incluse quelle multimediali, ed ecco perché l’offerta include anche 3 mesi di Amazon Music Unlimited, sfruttabili però solo da coloro che non hanno mai effettuato l’abbonamento al noto servizio musicale.

Insomma, un Chromebook convertibile che, grazie a questa offerta, diventa ancora più vantaggioso, soprattutto se teniamo in considerazione che Google lo aggiornerà fino a giugno 2028, con gli aggiornamenti che si installeranno in automatico in background senza che voi ve ne accorgiate. Ad ogni modo, il Lenovo IdeaPad Duet non è l’unico Chromebook ad essere in offerta, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina promozionale, per poi ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

