Se siete alla ricerca di un dispositivo per lavorare e studiare a un prezzo abbordabile in questo periodo di forti sconti, il Samsung Galaxy Go potrebbe essere il dispositivo più indicato per voi, a maggior ragione se scontato del 45%. E visto che siamo vicini al Natale, potreste sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Prime, in modo da avere maggiori chance di ricevere il prodotto in tempo.

Per chi non lo conoscesse, Samsung Galaxy Go è un Chromebook, ed è acquistabile su Amazon a soli 219,00€, a seguito di un taglio di ben 180,00€ sul prezzo consigliato. Essendo un Chromebook, come detto, è perfetto per chi cerca un portatile dalle prestazioni imbattibili in rapporto al prezzo, soprattutto per chi si limita ad eseguire attività semplici come l’elaborazione di testi, la navigazione sul web, lo streaming di video, la riproduzione di giochi mobili e un po’ di fotoritocco.

Un dispositivo di qualità ma che costa poco dunque, con pochissimi compromessi rispetto a un notebook tradizionale. Il poco spazio di archiviazione tipico di questi portatili viene infatti compensato da Chrome OS e dalle applicazioni leggere, adeguate per funzionare bene su un hardware di fascia bassa. A venire in contro alle esigenze di chi necessita di tanto spazio per la memorizzazione di file di ogni tipo è poi la presenza di uno scomparto per schede microSD, disponibile quanto meno su questo modello.

Pur non contando su un hardware all’ultimo grido, Samsung Galaxy Go riuscirà anche a intrattenere, merito della possibilità di eseguire giochi Android e dell’ottimo schermo Full HD con cerniera che ruota fino a 180°. Il supporto al Wi-Fi 6 testimonia, qualora ce ne fosse bisogno, che si tratta di un dispositivo moderno e pronto per le esigenze correnti e future, con velocità di connessione teorica massima di 9.6 Gbps. Non possiamo chiudere senza citare l’autonomia, che il produttore dichiara fattibile fino a 12 ore, il che significa che potrete lavorare per l’intera giornata senza ricorrere al caricabatterie, almeno nella maggior parte dei casi.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!