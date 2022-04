Se siete alla ricerca di un PC pensato per entrare in una tasca e con un buon rapporto qualità/prezzo, vi proponiamo il modello Chuwi Larkbox Pro disponibile su Amazon a 160,65€ invece di 189,00€. Lo store è contraddistinto da molte offerte in ambito tech e, proprio per questo, abbiamo deciso di consigliarvi la promozione su questo particolare dispositivo con uno sconto del 15%!

Trattandosi di uno ribasso particolarmente interessante su un PC più piccolo di una mela, dotato di 6GB di RAM e 128GB di ROM, vi consigliamo caldamente di acquistarlo il prima possibile. Dato che stiamo parlando di un’offerta lampo e non abbiamo modo di sapere quante siano le scorte disponibili al momento, non possiamo assicurarvi che lo troverete ancora!

Il mini PC Chuwi sarà perfetto da riporre in borsa, in uno zaino e posizionare su una scrivania con poco spazio a disposizione dato che misura 61mm x 61mm x 43 mm e pesa solamente 127 grammi. Il prodotto è stato pensato per un semplice ma efficiente utilizzo da ufficio, per lo studio e ovviamente per vedere film e serie tv in streaming. Navigare sul web sarà un’esperienza fluida, riproducendo anche video e pellicole in 4K da Netflix o Amazon Prime senza problemi di latenza. L’edizione in sconto su Amazon, è dotata di Windows 10 ma supporta anche il sistema operativo Linux, come Ubuntu, Mint e molti altri ancora. Inoltre, il dispositivo è provvisto di processore Intel J4125 con quad core, 4 thread, 4M Cache e Intel UHD Graphics 600 da 750 MHz.

Il Chuwi LarkBox Pro è dotato di un comodo lettore Micro SD e supporta un’espansione di memoria pari a 128 GB, facilitando l’archiviazione di documenti, foto e molto altro. Da non sottovalutare la doppia banda di frequenza WiFi 2.4G/5G che vi permetterò di connettervi alla rete impostata automaticamente, assicurandovi alta velocità e stabilità. Il corpo del PC va inserito nel supporto VESA, per cui per installarlo e utilizzarlo vi basterà avere un semplice display a disposizione, risparmiando spazio e trasformando il monitor in una macchina all-in-one. Potrete collegare facilmente tastiera, mouse, altoparlanti Bluetooth e altre periferiche tramite Bluetooth 5.1. Il tutto, ve lo ricordiamo, è in sconto del 15%!

