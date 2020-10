Cinema e Intrattenimento a 3€ per il primo mese su NOW TV

Aggiornamento 8 ottobre 2020: offerta nuovamente disponibile!

Vi segnaliamo il ritorno di un’ottima offerta relativa il servizio in streaming di Sky, NOW TV la cui proposta in termini di programmi di intrattenimento, serie TV e film ha ben pochi eguali sul panorama nazionale, anche considerando il parco titoli di Netflix e Amazon Prime Video.

L’offerta è davvero molto vantaggiosa e vi permetterà, fino al 18 ottobre 2020, di sottoscrivere un abbonamento da un mese sui pacchetti Cinema e Entertainment a soli 3€, invece dei 14,99€ necessari per l’acquisto. A differenza di altri servizi simili, infatti, NOW TV si propone con un servizio di abbonamento a pacchetti, con la possibilità di sottoscrivere solo uno o più dei pacchetti disponibili, ovvero: Cinema, Entertainment (che comprende le serie TV), Sport e Kids. La cosa interessante è che, trattandosi di un servizio Sky, non solo NOW TV gode di tutte le prime visioni e le anteprime Sky su film e serie TV, ma anche l’accesso ai prodotti creati dal gigante dell’intrattenimento, come Diavoli, The New Pope o la recente e nuova stagione di Yellowstone, la serie che ha consacrato il ritorno di Kevin Costner, con in più la possibilità di fruire anche di alcuni dei canali Sky in diretta ed inclusi nei vari pacchetti!

NOW TV, in sostanza, è una formula di TV on demand in piccolo, per chi non disponendo di parabola, di fibra o della voglia di sottoscrivere un abbonamento dal prezzo importante, pur non volendo rinunciare ai prodotti di qualità proposti da Sky Italia. L’offerta in questione, dunque, vi permetterà di ottenere un mese di visione dei pacchetti Cinema e Entertainment ad un prezzo davvero sbalorditivo: appena 3 euro, per quella che è una promozione riservata però ai soli nuovi clienti del servizio. Infine va sottolineato che, come per ogni altro servizio in streaming, l’abbonamento NOW TV può essere disdetto in qualunque momento, così come sarà possibile disattivare il rinnovo automatico di uno o di entrambi i Pass inclusi nell’offerta almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione. Perché non provare?

N.B. L’offerta è attivabile fino al 18 ottobre 2020 e riservata ai nuovi clienti. L’offerta dà diritto all’attivazione contestuale dei Pass Cinema e Entertainment a 3€ per il primo mese anziché 14,99€. Al termine del primo mese i Pass inclusi nell’offerta si rinnoveranno automaticamente a 14,99€/mese.

» Clicca qui per sottoscrivere il tuo abbonamento a NOW TV a soli 3€ «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!